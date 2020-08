(al.pi) Appena chiuso quello di piazzale Oberdan, si apre un nuovo cantiere nell'ambito di Experimental City: quello per la realizzazione della pista ciclabile lungo via Cividale fino alla stazione Fuc (Ferrovie Udine-Cividale). È proprio da lì che, ieri, sono partiti i lavori che dovrebbero durare circa 6 mesi. L'intervento porterà alla realizzazione di una doppia pista (una per ogni lato della strada) per circa 3 chilometri; l'amministrazione, tra l'altro, ha modificato il progetto originale per evitare di dover tagliare tutti gli alberi: saranno quindi salvate 37 magnolie (26 sul lato nord e 11 su quello sud) e 17 saranno tolte. I lavori serviranno anche per sistemare i marciapiedi sul lato destro della via, una porzione di circa 350 metri tra piazzale Oberdan e il passaggio a livello. Sono anche previsti interventi puntuali su alcuni attraversamenti pedonali per renderli più accessibili anche ai disabili. L'investimento ammonta a oltre 800mila euro. Anche la Stazione Fuc sarà oggetto di un intervento specifico per trasformarla in centro intermodale (390mila euro): vi troveranno spazio parcheggi, un'area per il bike sharing e una per il car sharing oltre alla fermata del bus; in questo caso si prevede di concludere i lavori per la primavera 2021, ma già a settembre verrà avviata una sperimentazione sul trasporto pubblico locale con una nuova linea che collegherà via Cividale all'Università e all'Ospedale. Nel frattempo, qualche giorno fa, è stata conclusa la rotonda in piazzale Oberdan (costata 344mila euro) che ha sostituito i precedenti semafori: la rotatoria è percorribile, anche se per la segnaletica si dovrà aspettare dopo Ferragosto. Si tratta tutti di interventi che rientrano nel progetto Experimental City, per cui sono stati investiti 30 milioni di euro (18 pubblici, il resto privati) che porteranno non solo alla sistemazione della viabilità dell'arteria est della città, ma anche al completo recupero dell'ex Caserma Osoppo.

