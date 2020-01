IL CASO

GORIZIA Si allontanavano quasi quotidianamente dai loro uffici per recarsi al bar, presso le abitazioni, a pranzo dai genitori, al ristorante, presso aziende vitivinicole e a fare shopping. In numerosi casi, poi, il tempo dedicato a tali attività extra lavorative veniva compensato mediante una falsa tempistica degli interventi riportata nei verbali da loro redatti. Gli ultimi due furbetti del cartellino scoperti sono due Dirigenti Veterinari in servizio presso il dipartimento di prevenzione dell'Ass/2 Bassa Friulana Isontina. A scovarli i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Gorizia - coordinati dai Sostituti Procuratori Collini e Ancora della Procura della Repubblica di Gorizia che hanno portato a termine una complessa ed articolata indagine in materia di assenteismo dal lavoro. Attraverso l'esecuzione di indagini tecniche e pedinamenti, ma anche mediante l'esame di copiosa documentazione relativa alle attività di servizio svolte dagli stessi Veterinari e l'elaborazione dei dati relativi, i finanzieri hanno accertato un pressoché quotidiano allontanamento dalle attività di servizio a bordo delle Fiat Panda loro assegnate dall'Azienda Sanitaria. È emerso anche che, in alcuni casi, i due dirigenti hanno attestato falsamente di aver svolto attività programmata fuori orario - retribuita, nell'ambito del piano di vaccinazione Blue Tongue 2018, eseguendola in realtà durante il normale orario di servizio, percependo così indebitamente le relative indennità orarie.

IL GIUDICE

Ai due, il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio. Le attività investigative complessivamente svolte, a tutela della spesa pubblica e a contrasto dell'assenteismo, hanno però fatto emergere come le condotte perseguite costituiscano un'eccezione all'interno del Servizio Veterinario, ove gli altri dipendenti svolgono con assoluta regolarità e dedizione i compiti loro assegnati. A Trieste invece il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza giuliana ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca di 600mila euro, emesso dalla Sezione Penale del Tribunale in applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un triestino che, per condotta e tenore di vita, è risultato vivere abitualmente con i proventi di attività illecite. L'uomo aveva dimostrato una notevole pericolosità economico-sociale nel periodo tra il 1999 e il 2010, quando si era reso responsabile del reato di usura, per il quale è stato condannato in via definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA