TRIESTE Una teleassistenza più efficace e puntuale delle persone in condizioni di fragilità, a cominciare dagli anziani, per rendere fattiva la vicinanza della Sanità regionale ai cittadini in difficoltà, soprattutto per combattere la loro solitudine. Ecco quale sia la missione approvata dalla Giunta Fedriga, su proposta del vicepresidente Riccardo Riccardi (assessore alla Salute), che fa propri i contenuti del progetto elaborato da un gruppo di esperti nominato nell'estate del 2018 dalla Direzione centrale Salute della Regione medesima. Il documento, che ora il Servizio sanitario regionale dovrà tradurre progressivamente in pratica mettendo in campo la necessaria organizzazione, prescrive l'erogazione sia di servizi di base che di servizi aggiuntivi. Al primo gruppo fanno capo la gestione delle richieste di aiuto e delle emergenze e il cosiddetto telecontrollo. I servizi aggiuntivi riguardano, invece, una forma più intensiva di telecontrollo, il pronto intervento,a la custodia delle chiavi di casa e la gestione dell'agenda personale dei farmaci che la persona seguita deve assumere. Un punto importante riguarda la decisione regionale di non stabilire alcun limite di reddito per la fruizione di questi preziosi servizi.

CHIAMATA DI SOS

La gestione delle richieste di aiuto e le emergenze si riassume come si legge nel documento regionale - nella ricezione e gestione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno delle segnalazioni di allarme provenienti dal domicilio degli utenti assistiti per richieste di aiuto o situazioni di emergenza-urgenza. A quel punto gli operatori dovranno valutare il livello di allarme e di bisogno in modo da meglio calibrare la forma d'intervento necessaria caso per caso. A sua volta il monitoraggio delle emergenze consiste nel controllo sull'evoluzione e sull'esito della situazione della persona in difficoltà dopo l'allarme: ciò significa uno o più contatti telefonici per verificare le condizioni dell'utente post-soccorso, ma al tempo stesso anche garantire una adeguata informazione ai familiari o ai prestatori di assistenza, in modo da garantire una reale e continuativa presa in carico.

TELECONTROLLO

Consiste in un colloquio telefonico periodico (almeno una volta settimana) tra gli operatori di centrale e gli utenti presi in carico, recita la Regione. E' chiaro che un servizio del genere debba essere attuato sul campo con soluzioni e applicazioni diverse modellate sul caso specifico di ogni singola persona. Il telecontrollo permette .fra l'altro di contrastare l'isolamento domiciliare poiché assicura al cittadino in condizioni di fragilità la possibilità di essere ascoltato, di ottenere una forma di compagnia e in definitiva un importante sostegno psicologico quale antidoto alla freddezza della solitudine. Telefonare alla persona assistita, poi, serve anche a verificare l'efficienza del dispositivo di teleassistenza in dotazione del cittadino assistito.

LE CHIAVI DI CASA

Questo particolare servizio è stato pensato soprattutto per le persone più sole, quelle cioè che non possono contare su stabili figure di riferimento in casa o fuori. La Sanità regionale, nel dettaglio, custodisce e gestisce copie dellem chiavi di casa dell'assistito affidando tale compito a strutture autorizzate in possesso di apposita licenza prefettizia per la specifica attività e la gestione dell'istituto di vigilanza, rigorosamente in base alle norme di pubblica sicurezza. Così si prevede che al momento della chiamata di allarme di telesoccorso venga immediatamente mandato sul posto dalla centrale operativa personale autorizzato e titolato (si tratta di personale con la qualifica di guardia particolare giurata), in modo da permette al personale sanitario un pronto accesso all'abitazione. Tutto questo dovrà funzionare 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

L'AGENDA DEI FARMACI

Questo servizio contempla telefonate quotidiane (anche nelle giornate festive e anche più volte nell'arco del medesimo giorno) alla persona assistita per ricordare all'utente l'assunzione dei medicinali prescritti dal medico di famiglia. Non solo: questa agenda riguarda anche il controllo delle condizioni dei cittadini colpiti da forme di riacutizzazione di patologie segnalata dal medico di famiglia o dal Distretto sanitario.

Maurizio Bait

