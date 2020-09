IL BOLLETTINO

TRIESTE Restano alti i tamponi (oltre tremila quelli processati nelle ultime 24 ore) e il contagio sale a 25 casi giornalieri. Dopo tanti giorni nei quali il tracciamento dei contatti aveva prodotto la gran parte dei nuovi casi, però, si registra un altro aumento: è quello dei contagi legati ai rientri dai Balcani. Ieri, infatti, sono stati riscontrati dieci casi connessi ad Albania, Croazia e Montenegro, la maggior parte dei quali in provincia di Udine, il territorio che con 13 nuovi contagi ha fatto registrare l'aumento maggiore in regione. Sei, invece, i casi rintracciati a Pordenone: sono tutti residenti nel comune di Prata, dove i positivi sono saliti a quota 15. I focolai familiari sono il vero problema sul territorio comunale: se ne contano sette, e il Dipartimento di prevenzione ora si sta dedicando a circoscrivere la strada del virus, esattamente la stessa operazione legata al contagio derivato da una festa di laurea nel Pordenonese. Ieri è stato riscontrato anche un caso positivo tra i migranti arrivati nel territorio triestino. Stabili Terapie intensive e ricoveri ordinari. Nessun nuovo decesso.

Le persone attualmente positive sono 409 (15 più di mercoledì). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 12 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Ieri sono stati rilevati 25 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.831: 1.487 a Trieste, 1.216 a Udine, 846 a Pordenone e 270 a Gorizia, alle quali si aggiungono 12 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.073, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 387. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

