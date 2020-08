VENDEMMIA

UDINE La pandemia avrà riflessi negativi anche sulla vendemmia 2020. Manca manodopera, soprattutto i raccoglitori che vivono nei Paesi dell'Est finiti nella lista nera del Covid-19, e le giacenze sono in aumento. «Nonostante le innumerevoli sollecitazioni la vendemmia del 2020 si apre nel segno della carenza di manodopera, delle difficoltà per la mancanza di strumenti legislativi snelli per le assunzioni brevi e delle giacenze dovute al precedente raccolto», afferma in una nota l'europarlamentare della Lega Elena Lizzi, componente della Commissione agricoltura, registrando la «preoccupazione tra gli imprenditori del settore vitivinicolo a cui il Governo non ha saputo fornire risposte concrete».

«Il tema è critico, sono infatti 180mila gli stagionali, il 20 per cento del totale delle assunzioni in agricoltura, molti dei quali provenienti dai paesi dell'Est Europa, tra cui Romania e Bulgaria che sono soggetti a quarantena. Sulla vendemmia del 2020 continua l'europarlamentare friulana - pesano anche le giacenze del precedente raccolto con l'aggravante dallo stop del turismo straniero». Alla fine di luglio nelle cantine erano stoccati 42 milioni di ettolitri di vino con una crescita di quasi il 2% rispetto ai 12 mesi precedenti. Inoltre il canale di Hotel, ristoranti ed esercizi pubblici (Ho.re.ca.) ha registrato un calo del fatturato nei primi sette mesi del 2020 del 48% legato ai vini. «Ovviamente - afferma la Lizzi - lo stop imposto alla movida con la chiusura di discoteche e locali after dinner non aiuta il settore».

