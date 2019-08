Vendemmia, il Friulano cerca il riscatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAUDINE Il calendario della vendemmia ritorna ai tempi passati e il Friulano è a caccia di un riscatto. Lo scorso anno a quest'ora si sentiva aria di vendemmie tra i vigneti del Friuli Venezia Giulia, ma dopo alcune annate di raccolta anticipata, la natura ritrova il calendario di un tempo, quando la vendemmia prendeva il via a settembre. «Sulle bollicine si potrà iniziare a raccogliere qualcosa tra fine agosto e inizio settembre, mentre per i rossi dipende dalle varietà. I Pinot Nero, ad esempio, maturano quasi come i bianchi ...