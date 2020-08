AGRICOLTURA

UDINE La vendemmia 2020 in Friuli Venezia Giulia inizierà nell'ultima decade di agosto, con un ritardo di circa una settimana rispetto all'anno scorso. La previsione è della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia alla luce dei primi segnali che arrivano dalla campagna. Un appuntamento sempre atteso ma che quest'anno, rimarca il presidente Michele Pavan, «vuole simbolicamente rappresentare il rilancio di un settore pesantemente colpito della chiusura del canale della ricettività e della ristorazione, a causa della pandemia».

Le stime, riassume Marco Malison, responsabile del comparto vitivinicolo di Coldiretti Fvg, sono di una produzione in quantità ridotta del 5-10% rispetto al 2019 (più accentuata sul Pinot grigio), ma con qualità delle uve mediamente ottima su tutto il territorio regionale. Quanto al clima, «sin qui è andata bene, ma sarà ovviamente fondamentale il meteo di agosto e settembre». Ad oggi i grappoli si presentano in perfette condizioni. Coldiretti segnala tuttavia che c'è forte preoccupazione nei produttori per l'avanzamento di alcune patologie delle vite come la flavescenza dorata e mal dell'esca.

