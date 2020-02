I CONTROLLI

CIVIDALE DEL FRIULI Controlli dei carabinieri del Nas e del personale di Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) nei giorni scorsi in un'azienda vinicola della zona del Cividalese.

Secondo quanto si è appreso durante le verifiche è emersa un'irregolarità amministrativa, nel senso che uno dei vasi vinari di proprietà dell'azienda non era stato dichiarato e dunque la quantità di prodotto non risultava corrispondente a quella indicata nei documenti aziendali e sul portale online della cantina. La stima di discrepanza emersa si aggira sui 50 ettolitri

Gli investigatori del Nucleo specializzato, guidato dal comandante Gentilini, hanno segnalato la circostanza all'Icqrf che provvederà ora a emettere una multa nei confronti della ditta in questione.

Nel frattempo i Nas del capoluogo friulano si preparano a nuovi controlli in vista del Carnevale: i militari del Nucleo anti sofisticazione dei Carabinieri provvederanno a setacciare i negozi che commerciano mascherine e costumi di carnevale, gadget, articoli elettrici a bassa tensione potenzialmente pericolosi per la salute.

