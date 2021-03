L'ALLERTA

PORDENONE E UDINE La variante inglese è diventata prevalente anche in Friuli Venezia Giulia. Gli ultimi dati parlano di un'incidenza del 63 per cento. «I dati sono calcolati sulle positività individuate la scorsa settimana e sono cresciuti rispetto alla settimana precedente, quella dal 18 al 25 febbraio, quando si attestavano al 28% dando evidenza su come la variante abbia soppiantato il virus selvaggio ovvero quello originale», ha spiegato il vicepresidente regionale Riccardi durante l'incontro in videoconferenza con i vertici di Elettra Sincrotrone Trieste e l'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Icgeb) che hanno illustrato l'accordo di collaborazione scientifica e il protocollo di sicurezza per ricerche congiunte sui virus Sars-CoV-2 presentato oggi e al quale ha partecipato anche il direttore della Struttura complessa di pneumologia di Asugi Marco Confalonieri. Il vicepresidente ha rilevato l'importanza di «spingere sul sequenziamento e sulla campagna vaccinale che stiamo portando avanti auspicando un incremento delle dosi» e ha rimarcato come «l'impegno del mondo della ricerca nell'attivarsi per dare delle risposte a condizioni che sono per tutti inedite, non può che trovare il sostegno e la gratitudine dell'amministrazione regionale. La nostra regione - ha aggiunto Riccardi - può vantare centri di ricerca di eccellenza che ci riempiono di orgoglio e qualsiasi sforzo per trovare soluzioni e approfondimenti sul fenomeno epidemiologico in atto è apprezzabile».

IL QUADRO

Si sta quindi verificando il processo di sostituzione rispetto al virus originario, così come prospettato dagli esperti. Al momento è in provincia di Pordenone che è stata notata l'incidenza minore del fenomeno, mentre da Udine a Trieste il quadro sta diventando man mano uniforme. È bene ricordare, però, che la variante inglese non sfugge affatto ai vaccini, che funzionano esattamente allo stesso modo. L'allarme resta, perché al ceppo inglese è associata una maggiore contagiosità che dev'essere ancora quantificata, anche se i primi studi la stimano tra il 30 e il 60 per cento. Il monitoraggio a cura del gruppo di ricerca che integra le professionalità dell'Area Science Park e dell'Azienda sanitaria giuliano-isontina (Trieste) sta proseguendo giorno dopo giorno. Non ci si è limitati alle prime due rilevazioni, ma si procede all'invio e all'analisi dei tamponi da tutti i territori. Nessuna avvisaglia, invece, delle varianti brasiliana e sudafricana.

