Varco anti-furbetti anche a scuola

IL CASOUDINE Troppi furbetti del parcheggio. Non solo nella ztl, ma pure nel posteggio riservato al personale di un polo scolastico a due passi dal centro. E così l'istituto Ceconi di Udine è dovuto correre ai ripari. Con un suo personalissimo varco: una sbarra per bloccare l'accesso all'area di sosta ai non autorizzati, un sistema elettronico di verifica all'ingresso e un badge per tutti i dipendenti. Una piccola rivoluzione, che ha cambiato le (cattive) abitudini di alcuni abusivi del posteggio.IL PRESIDE«Sono parcheggi privati, circa 60...