I NUMERI

UDINE Il regionale R6009 è risultato quello meno puntuale fra i convogli testati (con una puntualità nella fascia 0-3 minuti dell'88,88%): su 36 corse è arrivato in orario 7 volte, in anticipo 7. Il tempo di percorrenza è passato da 37 a 41 minuti dichiarati da Trenitalia: da Carnia a Tricesimo non cambia nulla, da Tricesimo a Udine si è passati da 10 a 14 minuti. I viaggiatori rilevano però che «il tempo di percorrenza medio effettivo rilevato è stato di 39 minuti contro i 41 programmati» e ipotizzano che si possa prevedere una diminuzione dei tempi di almeno 3 minuti. Per il R6018 (arrivato in anticipo il 61% delle volte), il tempo di percorrenza effettivo riscontrato dai pendolari è «costantemente inferiore» a quello in programma. La traccia del R6040, invece, secondo loro, «è risultata meno performante rispetto al gemello 60367». Eppure, anche in questo caso, il tempo effettivo cronometrato è risultato costantemente più breve di quello previsto (74 minuti e 15 contro 77), nonostante partenze spesso in ritardo, grazie a «recuperi record fino a 10-11 minuti». Anche in questo caso secondo loro i tempi andrebbero ridotti.

