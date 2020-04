POLIZIA

UDINE Bere un caffè al bar è per molti un rito. Un rito difficile se non impossibile da coltivare da quando, da alcune settimane ormai, sono entrate in vigore le norme più stringenti per cercare di bloccare la diffusione del coronavirus che ha imposto il calo delle serrande anche ai bar. Ma un rito per qualcuno così irrinunciabile da arrivare persino a sfidare il rischio di incappare in un controllo e pagare la salata sanzione per la violazione delle norme che impongono di uscire di casa solo per motivi di lavoro, di assoluta necessità o di salute.

E' il caso di due cittadini che domenica sono stati pizzicati dalla Polizia all'interno dell'ospedale di Udine dove si erano spinti non per ragioni di salute bensì con il miraggio di assaporare una tazzina di espresso al bar. Per loro la tazzina di caffè è risultata alla fine insolitamente cara.

I due sono stati notati dal personale del posto fisso di Polizia del nosocomio udinese mentre girovagavano senza alcun motivo valido all'interno dei corridoi del Santa Maria della Misericordia di Udine, senza curarsi minimamente di tutte le prescrizioni previste in questi giorni di emergenza. Non dovevano fare alcuna visita o recarsi in pronto soccorso. Erano semplicemente diretti al bar interno al Santa Maria della Misericordia di Udine per bersi un caffè.

L'ipotesi che alcuni cittadini si recassero in ospedale solo ed esclusivamente per andare a bere qualcosa, fruendo del servizio del bar interno, si era affacciata già nei giorni scorsi. La conferma è arrivata come detto domenica all'esito del controllo eseguito dal personale del posto fisso di Polizia. Nei confronti dei due indisciplinati è scattata la sanzione amministrativa prevista dal decreto che prevede il pagamento di una somma che va da 400 a 3.000 euro.

L'attenzione della Polizia, come del resto delle forze dell'ordine, sul rispetto delle norme del decreto ministeriale che limita gli spostamenti prosegue in questi giorni con grande attenzione anche in vista delle festività pasquali.

Al momento non si segnalano invece criticità per quanto riguarda il rispetto dell'ultima ordinanza emessa in Friuli Venezia Giulia dal presidente Massimiliano Fedriga che prevede l'uso di guanti e mascherine per chi si reca a fare la spesa al supermercato. Finora gli utenti che si sono messi in coda con il carrello sembrano essere stati disciplinati, pronti a proteggersi quanto meno naso e bocca se non sono in possesso delle ormai irrinunciabili mascherine.

In città non abbiamo avuto segnalazioni di particolari problematiche nei supermercati, spiega l'assessore alla sicurezza e alla polizia locale del Comune di Udine Alessandro Ciani. Molti forniscono anche i guanti ai clienti che ne fossero sprovvisti, ricorda l'assessore che trae un bilancio positivo anche dalle prime giornate di mercato all'aperto dopo l'entrata in vigore delle nuove restrizioni. Siamo uno dei pochi comuni che ha deciso di tenerli aperti con un'ordinanza che il sindaco Fontanini ha adottato sul modello di quella regionale, dando indicazioni su come comportarsi: transennando i varchi di ingresso e di uscita e con l'uso obbligatorio di guanti monouso e la copertura di naso e bocca prosegue l'assessore -. Abbiamo lavorato nella notte, venerdì, anche con l'ausilio del personale e della Polizia locale e già sabato si sono visti i risultati con i mercati di viale Vat e piazza XX settembre. Tutto è filato liscio secondo il rispetto delle regole. Stanno arrivando esempi molto belli, come ad esempio nel mercato Coldiretti, di espositori che offrono guanti e mascherine ai clienti che altrimenti non potrebbero entrare, conclude l'assessore.

Elena Viotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA