Valutazione e rivalutazione dei crediti la fiducia delle aziende in Fvg diminuisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOUDINE Diminuiscono in regione le richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese friulane. La maglia nera è Trieste, ma al secondo posto c'è Udine, che vede un decremento a doppia cifra, con una percentuale del 12,6 per cento, in linea con la media regionale.IL QUADRODalle elaborazioni effettuate sul patrimonio informativo di Eurisc - il Sistema di Informazioni Creditizie di Crif - emerge un quadro non confortante relativamente all'andamento delle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti...