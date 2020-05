UDINE Il governo sloveno ha decretato l'apertura di nuovi tre valichi al confine con l'Italia che si vanno ad aggiungere a quello di Sant'Andrea a Gorizia rimasto sempre aperto ma con controlli sanitari durante l'emergenza. Si potrà nuovamente varcare le frontiere di Nova Gorica (Erjavceva ulica)-Gorizia (Via San Gabriele), Neblo - Vencò e Predel - Cave del Predil. In provincia di Udine sono dunque percorribili attualmente i valichi di Fusine, Cave del Predil, Stupizza e Polava. Il valico di Uccea resta chiuso. Così come rimangono chiusi i valichi con l'Austria di Passo di Monte Croce Carnico e Pramollo. Le norme per l'attraversamento dei valichi restano le stesse, sia per gli italiani che per gli sloveni: attraversamento consentito per motivi di lavoro transfrontaliero, per lo svolgimento di attività agricole e per fare visita a parenti stretti (il coniuge, un partner di diritto comune e i figli anche extraconiugali e adottivi). Inoltre è consentito svalicare per visite mediche o interventi medico-sanitari. In questo momento occorre procedere con grande cautela per non rischiare di penalizzare ulteriormente le attività economiche del nostro territorio che stanno ripartendo e sarebbero irrimediabilmente danneggiate se, all'apertura indiscriminata dei confini, corrispondesse l'esodo dei consumatori italiani oltreconfine ha dichiarato il consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis.

