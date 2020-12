LA SITUAZIONE

UDINE Sono quasi 1.700 - 561 a Pordenone, 560 a Udine, 320 a Cattinara, 170 a Monfalcone e 63 a Tolmezzo - le prenotazioni effettuate ieri dalle categorie prioritarie del settore sanitario e sociosanitario del Friuli Venezia Giulia per sottoporsi al vaccino, come previsto dal piano nazionale. I dati sono stati forniti dal vice presidente del Fvg, l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi. «Di tutte queste richieste - ha spiegato -, 411 sono state effettuate rivolgendosi direttamente al call center, mentre nella maggior parte dei casi il canale utilizzato per la prenotazione è quello attraverso i reparti. La parte rimanente delle prenotazioni è stata effettuata rivolgendosi alle farmacie delle tre Aziende sanitarie».

LE DOSI IN ARRIVO

Arriverà dal Belgio entro oggi il secondo carico di 450mila dosi del vaccino Pfizer, che sarà distribuito nei 300 punti sparsi in Italia. Non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori per le condizioni meteo, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche mercoledì. Prefetti e Comitati provinciali per l'ordine pubblico si stanno già organizzando per la copertura dei servizi di sorveglianza e di scorta dei vaccini nei vari territori da parte delle forze dell'ordine - per la fase di distribuzione delle dosi una volta uscite dagli hub militari. In Friuli Venezia Giulia, in vista dell'arrivo della quota di 11.700 dosi di vaccino Pfizer-BionTech, si stanno perfezionando i cinque i punti vaccinali previsti negli ospedali di Monfalcone, Pordenone, Udine, Tolmezzo e Trieste. Ribadendo che quando sarà il suo turno si vaccinerà, il presidente Massimiliano Fedriga ha rimarcato l'importanza di raccontare con chiarezza come funziona il vaccino, tranquillizzare le persone e dire che le controindicazioni ci sono anche quando si prende un'aspirina o una tachipirina. «Quindi - ha precisato - bisogna mettere sul piatto della bilancia quanto vale vaccinarsi e quanto vale non farlo. Facendo questo ragionamento sicuramente si arriverà alla conclusione che è necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e tutta la popolazione». Il presidente della Regione ha anche rimarcato come il bando nazionale per i 12mila infermieri e i 3mila medici da impiegare per le vaccinazioni non è partito, quindi sarà necessario dirottare personale dalle Prevenzioni nei punti di vaccinazione.

LE CRITICHE

Sulla questione vaccini interviene anche l'Associazione Anaao-Assomed, che giudica discutibile le modalità con cui la campagna vaccinale è stata iniziata in regione: «A scanso di equivoci precisiamo che, senza se e senza ma, siamo a favore delle vaccinazioni anti Covid, ma non possiamo tacere sulle discutibili modalità con cui la campagna vaccinale è stata iniziata in Friuli Venezia Giulia. Pochi fortunati sono stati convocati nella sede della Protezione civile a Palmanova e a favore di telecamere e di giornalisti hanno ricevuto la prima dose del vaccino». Evidente la volontà di avere testimonial eccellenti per facilitare la adesione alla campagna anti Covid, ma l'associazione dei Medici sirigenti del Servizio sanitario pubblico avrebbe senza dubbio «scelto personale (medici, infermieri e operatori sanitari) esposti in prima linea nei reparti e nelle strutture a diretto contatto con i pazienti positivi al Covid. «Non certo a chi è lontano da quei luoghi - hanno concluso -. Non sono stati resi noti i criteri scelti per i primi fortunati».

I DATI DI GIORNATA

Due ricoveri in meno in terapia intensiva, ma 19 in più in altri reparti: è quanto emerso dal report quotidiano della Protezione civile regionale, secondo cui sono scesi a 56 i malati di covid più gravi, ma sono nello stesso tempo cresciuti a 645 quelli accolti nei vari reparti degli ospedali. Scende tuttavia la percentuale di positivi rispetto ai tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 272 nuovi contagi, pari al 10,5 per cento dei 2.571 test effettuati, di cui 683 rapidi antigenici. Ben 133 dei positivi così individuati si trovano in provincia di Udine. I decessi sono invece 18, a cui se ne aggiungono altri nove avvenuti nei giorni precedenti. Tra questi vi è anche Renzo Caufin, 86 anni, esercente della frazione di Casanova a Tolmezzo, che negli anni 70/80 gestita una frequentatissima balera. Il bilancio delle vittime nella nostra regione sale così a 1.591. I totalmente guariti sono 33.447, i clinicamente guariti 704, mentre le persone in isolamento sono diminuite di 95 unità, scendendo a quota 11.411.

