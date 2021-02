IL QUADRO

UDINE Superate le 26 mila prenotazioni nella prima giornata dedicata agli appuntamenti per gli over 80 del Friuli Venezia Giulia, praticamente un terzo della platea prevista che ammonta a 108 mila cittadini, di cui però una quota di 15 mila considerati fragili e assistiti a domicilio ricevano il vaccino a casa dopo essere stati contattati direttamente dal personale sanitario.

I NUMERI

Nel dettaglio alle 17 ben 3.223 persone si sono rivolte in uno dei 36 sportelli dei Cup, ovvero i centri unici di prenotazione sparsi su tutta la provincia; altre 2.639 hanno utilizzato il numero del call center, 17.828 hanno contattato una delle 310 farmacie aderenti che hanno sottoscritto l'accordo regionale e, infine, 264 si sono registrate in una delle 35 unità operative del Sistema sanitario regionale. Si è trattata di una importante dimostrazione di maturità dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, a riprova del lavoro e sensibilità della comunità regionale ha commentato a fine giornata Riccardo Riccardi, vicegovernatore del Fvg - Nella primissima fase iniziale della giornata si è verificato qualche minimo disagio di natura tecnica, ma poi le operazioni sono procedute speditamente in maniera regolare arrivando a registrare la media di una prenotazione al secondo. Alle 10 erano 6 mila 200, alle 11 oltre 11 mila 800 e all'ora di si è toccata quota 18 mila. Nel pomeriggio, quindi, le adesioni sono ulteriormente aumentate passando dalle 18 mila 700 delle 16 alle 23 mila 900 delle 17 fino ad arrivare alle poco meno di 26 mila al momento della chiusura di Cup e farmacie. Nel cronoprogramma della Regione le agende resteranno aperte per fissare la prima dose fino a fine marzo con l'obiettivo di completare le procedure, per gli over 80, nella settimana tra il 18 e il 25 aprile. Le inoculazioni del vaccino ai prenotati, inizialmente previste a partire da lunedì 15 febbraio, potrebbero già scattare in anticipo a partire da domani. Le Regioni hanno inoltre chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza l'attivazione di un tavolo tecnico. In particolare si invocano indicazioni precise sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca sulle persone over 55 e senza patologie, sulla data di somministrazione della seconda dose e sull'acquisto da parte dell'Italia di ulteriori forniture .

LE FARMACIE

C'è chi ha chiamato il centro unico di prenotazione e chi, nonostante la pioggia, ha preferito andare direttamente al Cup dell'azienda sanitaria oppure dal fidato farmacista. Tanta è stata l'attesa per il vaccino e nel primo giorno utile migliaia di anziani con più di 80 anni di età, si sono affrettati a prenotare la vaccinazione. Più di 10.000 già nell'arco della mattinata, e il sistema ne ha inevitabilmente sofferto tanto che, ad un certo punto, non era più possibile prenotare luogo data e ora della somministrazione. A Udine il sistema ha presentato un crash attorno all'ora di pranzo, come ha raccontato la farmacista Antonella Colutta: «Quello che serve - ha suggerito - è un filtro per le prenotazioni, un po' come si fa con le pensioni in ordine alfabetico o di nascita per evitare disagi che per gli anziani pesano parecchio come rimanere a lungo sotto la pioggia». Situazione giudicata complicata anche da Federfama Fvg, perché il sistema informatico di Insiel è andato in tilt. «Il portale era tarato per far fronte a un certo numero di richieste al minuto, ma oggi queste sono risultate 5 o 10 volte più numerose del tetto massimo previsto». Da parte della società regionale è arrivata la replica: C'è stato un disguido tecnico, il rallentamento nelle farmacie è stato risolto in mezz'ora, mentre per quello che riguarda le prenotazioni telefoniche è difficile fare di più avendo già potenziato le linee da 90 a 120».

IL CONTAGIO

Continua la positiva discesa dell'occupazione di posti letto ospedalieri covid in Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore sono scesi a 481 i ricoveri nei reparti ordinari, dato che non si registrava dal 19 novembre mentre scendono a 65 le terapie intensive. Calano anche i contagi, su 6.511 tamponi molecolari sono stati rilevati 246 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,77%. Sono inoltre 3.123 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 115 casi (3,68%). I decessi registrati sono 9, a cui si aggiungono 5 morti pregresse afferenti al periodo dal 15 gennaio all'1 febbraio. I decessi complessivamente ammontano a 2.619. I totalmente guariti sono 56.219, i clinicamente guariti salgono a 1.719, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.773. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 70.876 persone. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 4. Ma a proposito di case di riposo è di ieri la notizia dell'esplosione di un nuovo focolaio alla Sant'Anna, di via Achille Tellini in viale Palmanova a Udine con 50 ospiti infetti, a cui si aggiungono altri 12 alla Caris di via Montello sempre nel capoluogo friulano. Contagi che si sono manifestati una settimana fa circa, e che hanno fatto scattare i protocolli previsti dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere, un autista e tre operai; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, un medico e un operatore socio sanitario; all'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale di un assistente amministrativo. Positivi infine due studenti di una prima media del plesso scolastico Nazario Sauro di San Giorgio di Nogaro: in quarantena i 22 compagni di classe e una decina di docenti.

