IL PIANOUDINE Vaccini sulla porta di casa nei piccoli comuni più refrattari alla campagna di immunizzazione e iniezioni anti covid free nei maxi centri. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale guidata da Denis Caporale sta tentando tutte le strade per provare a migliorare le percentuali di popolazione immunizzata contro il virus. Per ora i numeri non sono troppo confortanti, ma si registrano piccoli passi in avanti, ritenuti...