LA CAMPAGNA

UDINE Slitta di un giorno la partenza della prima fase di vaccinazioni anche in Friuli Venezia Giulia. Come si temeva, il maltempo ha provocato ritardi nella consegna delle quote regionali rispetto alla partita da circa 470mila dosi del vaccino Pfizer destinate al nostro Paese. Le consegne sono avvenute questa notte e non come inizialmente previsto nella giornata di ieri, per questo il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha aggiornato l'agenda degli appuntamenti per le somministrazioni che inizieranno dunque domani, 31 dicembre. «Questo ritardo pone tutta una serie di azioni e verifiche che stiamo facendo aveva spiegato l'assessore alla salute ieri - prima di tutto il ribaltamento di un giorno delle prenotazioni. Il ritardo nella consegna dei vaccini determinerà la riprogrammazione al 3 gennaio prossimo della somministrazione delle dosi alle persone che si erano messe in lista per oggi, mercoledì. Ma non è il momento di fare polemiche in quanto siamo nelle condizioni in cui le cose cambiano da un'ora all'altra».

Al momento, «il numero delle prenotazioni è importante, il sistema sta funzionando. Le rappresentanze dei medici - chiarisce Riccardi - lamentano la metodologia indicata per la prenotazione del vaccino. Su quest'ultimo tema il direttore di Arcs ha esaustivamente spiegato che esistono vari canali per consentire alle categorie prioritarie di fissare la data per l'inoculazione della dose vaccinale. A testimoniare che spesso le lamentele non sono suffragate da dati concreti è il fatto che nella giornata di lunedì, in poche ore, sono state quasi 1700 le richieste di prenotazione».

Le consegne da parte di Pfizer proseguiranno anche nelle giornata di San Silvestro, come ha confermato sempre ieri dalla struttura del Commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri. La catena della consegna del vaccino, la cui spedizione sul territorio italiano è gestita da una compagnia tedesca, prevede poi la distribuzione capillare - effettuata direttamente dalla casa farmaceutica - presso i primi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni.

DA ROMA AL FRIULI

«È il Governo che stabilisce le priorità nei vaccini ed è sempre il Governo che non ha ancora chiarito non solo a noi, ma anche a tutta la nazione, quando arriverà per il resto della popolazione il turno per sottoporsi all'immunizzazione ha puntualizzato ancora il numero due della giunta Fedriga - All'opposizione e a una parte dei sindacati che in questo momento alzano la voce su questi temi basterebbe dire di rivolgersi a Roma dove hanno un filo diretto con chi governa. Invece in un momento di emergenza credo sia opportuno solamente lavorare per risolvere i problemi della gente».

LE CRITICHE

A proposito dei sindacati anche ieri è arrivata una nuova stoccata dalla segreteria confederale della Cgil Friuli Venezia Giulia, con la responsabile sanità Rossana Giacaz che interviene per stigmatizzare le difficoltà organizzative: «La Regione avrebbe dovuto definire in modo più chiaro, e con un adeguato anticipo, tempi, priorità e modalità di vaccinazione del personale sanitario e delle case di riposo. Si è invece lasciato, prima di definire linee guida valide su tutto il territorio regionale, che ciascuna Azienda sanitaria procedesse per conto proprio, e con criteri che tuttora appaiono discutibili, a partire dalla mancata individuazione di un canale prioritario per il personale direttamente impegnato nei settori e nei reparti più a rischio, come i pronto soccorso, i reparti Covid, le terapie intensive, le case di riposo».

«Non sappiamo dichiara ancora Giacaz se le prime 1.700 prenotazioni registrate dall'assessore siano o meno un buon risultato, ma siamo certi che il numero salirà velocemente in presenza di modalità di prenotazione chiare ed efficaci. L'esatto contrario di quanto è avvenuto a Trieste, dove la scelta iniziale dell'Asugi di ricorrere al Cup anche per le adesioni del personale sanitario ha mandato di fatto in tilt il sistema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA