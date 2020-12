IL QUADRO

UDINE Continuano a scendere i ricoveri ospedalieri e le presenze nelle terapie intensive così come le persone in isolamento in Friuli Venezia Giulia. Rimane ancora sotto il 10% la percentuale dei nuovi contagi mentre sul fronte dei decessi sono 30 le nuove vittime. Si rimane in attesa di capire quali saranno le decisioni del Governo per le nuove restrizioni natalizie con il governatore Fedriga che ha sposato la linea della zona rossa ma a partire da Santo Stefano mentre ha spiegato che per le vaccinazioni la regione sarà pronta entro fine anno.

NATALE IN BILICO

Non si è trovata ancora la mediazione sui provvedimenti restrittivi necessari per le festività. I più rigoristi spingono per la zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio (o almeno nei giorni festivi e prefestivi). Tra questi anche il Friuli-Venezia Giulia con Fedriga che preferirebbe comunque far scattare le massime restrizioni dal giorno di Santo Stefano.«Una situazione nella quale si riesce a tenere assieme le esigenze lavorative del commercio con le esigenze di sicurezza» ha spiegato, sottolineando che il periodo indicato «non è la massima espressione del commercio, perché di solito uno fa gli acquisti prima di Natale». Diverso per i ristoranti che rischiano di essere massacrati. A questo proposito, ha poi ricordato che «se il Governo ravvisa la necessità di chiusura durante il periodo festivo allora servono ristori totali». «Se chiediamo un sacrificio utile a determinate categorie non la possono pagare solo loro - ha concluso Fedriga - o fanno immediatamente una misura che vada a coprire in maniera integrale le perdite, oppure è difficile sostenere rispetto al mondo produttivo questa scelta». La decisione definitiva dovrebbe arrivare tra stasera e domani mattina.

PRONTI PER I VACCINI

«L'ipotesi del piano vaccinale presentato dal governo con una previsione di inizio nei primi giorni di gennaio che potrebbe essere anticipata a fine anno, vede già pronte le nostre strutture regionali e ci auguriamo un'alta adesione». Parola di Massimiliano Fedriga, a margine della videoconferenza operativa sul piano vaccinale con i ministri Boccia e Speranza, con il commissario straordinario Domenico Arcuri e i membri della conferenza delle Regioni. «Ci siamo già dotati di frigoriferi per la conservazione delle dosi vaccinali - ha ribadito - e identificato i siti dove effettuare le vaccinazioni; auspichiamo un'ampia partecipazione al vaccino la cui somministrazione partirà dagli operatori sanitari, sociosanitari e dagli ospiti delle strutture residenziali per anziani».

I NUMERI DI GIORNATA

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 779 nuovi contagi, l'8,12 per cento dei 9.594 tamponi eseguiti. Sono stati 30 i decessi da Covid-19, a cui si aggiungono altre 10 persone decedute tra il 25 novembre e il 14 dicembre, 23 quelle relative alla provincia di Udine; il totale delle vittime da inizio pandemia è salito a 1.339, di cui 988 nella seconda ondata. Continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva, oggi pari a 54 (-2) e quelli presenti in altri reparti che si attestano a 634, venti in meno. Diminuiscono anche le persone in isolamento, che risultano essere 13063 (-166). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 42099, di cui: 9116 a Trieste (+129), 18738 a Udine (+371), 8705 a Pordenone (+134) e 5023 a Gorizia (+137), alle quali si aggiungono 517 persone da fuori regione (+8). I casi attuali di infezione risultano essere 14360 (-164). I totalmente guariti sono 26.400 (+903) mentre i clinicamente guariti 609. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati altri 23 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, 22 tra gli operatori sanitari. Nelle varie aziende territoriali si sono registrate le positività al Covid di undici infermieri, un medico, sei Oss e un autista all'Asufc; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri e un tecnico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere; al Burlo, un amministrativo.

