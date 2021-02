LA SITUAZIONE

UDINE All'ospedale Santa Maria della Misericordia, l'Asu-Friuli Centrale ha somministrato ad oggi 11mila prime e 8mila seconde dosi di vaccino anti-Covid, comprese quelle nelle case di risposo dove, su 3600 ospiti, 1600 hanno già ottenuto la prima iniezione (e sta iniziando la seconda tornata). L'obiettivo, come spiegato ieri dal direttore generale Massimo Braganti in commissione politiche sociali del Comune di Udine, è saturare il grosso del primo target entro il 19 febbraio e partire poi con gli ultra 80enni, per cui si valuta anche l'ipotesi di somministrazione a domicilio con i medici messi a disposizione dalla Protezione Civile.

«Ad oggi ha spiegato -, abbiamo notizia di consegne fino a fine febbraio e arriveremo a saturare tutti gli operatori dell'Azienda, di cui è vaccinato circa il 60 per cento (contatteremo anche chi alla fine non lo avrà fatto per capirne le motivazioni) e i 1.050 anziani in casa di riposo rimasti fuori. Secondo le stime, rimarranno poi 5mila dosi per gli ultra 80enni che però sono 45mila. Dobbiamo fare una stratificazione della popolazione, per capire se privilegiare quelli a domicilio, sfruttando i 17 professionisti individuati dalla Protezione Civile (8 medici e 9 infermieri) oppure quelli che possono venire in Ospedale, dove attualmente si fanno 600 vaccini al giorno». In caso di arrivi massivi di dosi, l'ipotesi è di estendere la possibilità di vaccinazione anche ai distretti e ai medici di famiglia; un altro fattore da considerare è che i vari tipi di vaccini richiedono modalità di conservazione e tempi di richiamo diversi. Per questo, l'ipotesi è di aprire un punto vaccinazioni a Palmanova dedicato solo alla somministrazione del Moderna (quando ce ne saranno grandi quantità) mentre l'arrivo di quelli monodose potrebbe semplificare l'organizzazione: «Sono molti i soggetti che si possono coinvolgere, come i tirocinanti di medicina e infermieristica ha continuato Braganti -, ma per far partire una campagna ho bisogno di sapere con sicurezza che le dosi arriveranno». Sui tamponi, invece, è intervenuto il direttore socio-sanitario Denis Caporale: «All'ente Fiera ha detto -, garantiamo 400 tamponi al giorno. Per capire la mole di lavoro, consideriamo che nella prima ondata sul territorio AsuFc ci sono stati mille positivi, da agosto a gennaio 25.800».

Nel frattempo, in Ospedale la situazione rimane non facile: «L'obiettivo è di liberare quello di San Daniele per far ripartire le attività ordinarie ha detto Braganti -. A Udine stiamo cercando di garantire alcuni padiglioni, ma siamo ancora attestati su oncologiche ed emergenze; vorremmo riattivare pian piano gli ambulatori, magari con gli infermieri che, per prescrizioni, non possono andare nei reparti Covid. L'incremento dei contagi c'è stato anche tra gli operatori: 1400 positivi da settembre ad oggi. La criticità sono i posti letto: su 1500 disponibili, ne sono stati trasformati 370. Se la situazione migliora, vorrei mettere in pista istituti per chiedere ore aggiuntive e abbattere le liste d'attesa. Nel frattempo, andiamo avanti con le procedure per trovare infermieri, Oss e tecnici».

Alessia Pilotto

