(cdm) Continua, con la politica dei piccoli passi, la campagna di vaccinazione a due passi da casa, con sanitari in missione nei paesini delle Valli del Natisone per convincere i dubbiosi a immunizzarsi. Dopo San Leonardo (dove, come ricorda la direttrice del distretto di Cividale e Tarcento Anna Paola Agnoletto, il 26 agosto «abbiamo vaccinato 48 persone, di cui solo 24 prenotati e gli altri arrivati sul posto») è ora il turno di San...