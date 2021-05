Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAUDINE Nella Bassa i medici di base lanciano l'allarme sulla disponibilità di dosi di vaccino anti-covid per immunizzare i cittadini all'ex stazione ippica di Latisana. «Rischiamo di non avere abbastanza vaccini per il fine settimana - sbotta Khalid Kussini, anche segretario della Fimmg -. Per sabato vogliono darci diciassette flaconi di Moderna da 11 dosi ciascuno, per immunizzare 187 persone. Ma rischiamo di finirle in mezza...