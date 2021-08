Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Agosto non doveva essere una parentesi vuota nella lotta al Covid. Se alla popolazione e ai turisti si può applicare la categoria del fattore psicologico così non dovrebbe essere per le istituzioni sanitarie regionali e per i decisori politici a cominciare dall'assessore Riccardi. Bisognava tenere alta la pressione mediatica e permettere vaccinazioni diffuse sui luoghi di vacanza come ha chiesto il generale Figliuolo. Sembra sia stato...