PIANO VACCINIPORDENONE/UDINE La macchina delle vaccinazioni punta a dare una accelerata dopo il via libera bis ad AstraZeneca e, pur tenendo conto delle incognite per quanto riguarda la quantità di dosi disponibili, la Regione appronta un piano che, seguendo le linee guida nazionali, prevede che ora siano protette dal virus le persone vulnerabili, i loro familiari e caregiver (badanti comprese). «Si tratta di trapiantati, in attesa di...