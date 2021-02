IL QUADRO

UDINE Saranno disponibili materialmente da marzo i test rapidi antigenici in farmacia. L'annuncio è arrivato ieri da Palmanova, all'esito della firma del protocollo predisposto ad hoc tra Regione e Federfarma. Il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha sottoscritto il documento assieme a Luca Degrassi e Marcello Milani, rispettivamente presidente e segretario generale di Federfarma Fvg, e la referente regionale di Assofarm-Farmacieunite Alessandra Forgiarini. Ora le circa quattrocento farmacie regionali distribuite in modo capillare e importante presidio di salute, soprattutto nelle aree più periferiche dovranno aderire su base volontaria.

VACCINI

Nonostante le criticità emerse sulle consegne, la campagna vaccinale in FriuliVeneziaGiulia continua senza sosta. Alla vigilia del nuovo confronto con il Governo previsto per oggi, Massimiliano Fedriga rimarca la necessità di organizzare la distribuzione delle dosi non in base al numero totale degli abitanti delle singole Regioni ma in rapporto alla popolazione target interessata che, in questa fase, è costituita dagli over 80. Solo così infatti potremo tutelare pienamente i soggetti più fragili. E a dargli manforte anche il suo vice, Riccardo Riccardi che ieri ha incontrato la Direzione Centrale Salute e il direttore dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute per predisporre i dettagli operativi della fase due del piano vaccini. A ieri il totale delle dosi somministrate in regione è salito a 53.189, di cui 17.488 dosi di richiamo con una percentuale di utilizzo dell'85,80% sui sieri a disposizione (62.015 al momento). Il rapporto di cittadini vaccinati sul totale è salito al 4,39%.

A proposito di vaccini ieri l'infettivelogo Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova e nel recente passato alla guida dello stesso reparto nel nosocomio di Udine, ha ricevuto una serie di insulti e minacce di morte, denunciati dallo stesso sui social: Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e della Digos per le indagini del caso ha spiegato l'infettivologo -. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Chiunque deciderà liberamente di continuare sarà prima denunciato alle forze dell'ordine e poi bannato da tutti i miei spazi social.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore su 5.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 192 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,68%. Sono inoltre 779 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 66 casi (8,47%). I decessi registrati sono 21, a cui si aggiungono 5 pregressi afferenti al mese di gennaio. Le morti da covid-19 complessivamente ammontano a 2.444, con la seguente suddivisione territoriale: 555 a Trieste, 1.185 a Udine, 543 a Pordenone e 161 a Gorizia. Tra le ultime vittime il Friuli piange anche Luisa Zilli, morta a 83 anni nella mattinata di lunedì all'Ospedale di San Daniele del Friuli. È stata una dei volti storici della tv friulana. Sul fronte ospedaliero stabili i ricoveri nelle terapie intensive che sono 61 mentre quelli in altri reparti scendono a 579 (-14). I totalmente guariti sono 52.670, i clinicamente guariti salgono a 1.581, mentre le persone in isolamento scendono a 10.586. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 67.921 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.577 a Trieste, 29.945 a Udine, 15.453 a Pordenone, 8.131 a Gorizia e 815 da fuori regione. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 16 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 5. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un infermiere; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un terapista della riabilitazione, un infermiere, due operatori socio sanitari e un medico. Infine, si registra la positività al virus di una persona rientrata dal Bangladesh.

RIAPERTURE

Si rimane in attesa della riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti esamineranno il protocollo messo a punto dalle Regioni per la riapertura degli impianti sciistici (al momento stabilita per il 15 febbraio). Sul piatto c'è da salvare almeno una parte della stagione che rischia, ormai da due anni, di rimanere ferma al palo e mettere in serie difficoltà economiche i comuni di montagna che vivono di turismo invernale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA