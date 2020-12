IL QUADRO

UDINE Nel giorno dello struscio del sabato in cui scatta la serrata del centro di Udine, in virtù dell'ordinanza anti-assembramenti del sindaco Pietro Fontanini, e tutti fanno i conti con i nuovi paletti natalizi messi dal Governo, la Regione (che sconta pure la positività del direttore della Protezione civile) si prepara ai vaccini: il 27 dicembre saranno 265 le persone che si sottoporranno alla prima delle vaccinazioni anti-covid. Lo hanno annunciato il presidente Massimiliano Fedriga e Riccardo Riccardi dopo la cabina di regia per mettere a punto l'operazione. Coinvolti in prima battuta i sanitari. «Le prime 265 dosi verranno somministrate in una sede che verrà resa nota nei prossimi giorni, con l'obiettivo di completare le inoculazioni nell'arco di 48-72 ore. A curare la somministrazione sarà il personale sanitario, che verrà formato dall'Istituto superiore di sanità». Dal giorno successivo la struttura commissariale dovrebbe mettere a disposizione della Regione ulteriori dosi con le quali si andrà ad estendere la vaccinazione agli operatori del Ssr e dellle residenze per anziani, oltre che agli ospiti delle case di riposo. .

ORDINANZA

Se venerdì non c'era stata così tanta ressa da richiedere la serrata temporanea dei varchi, ieri la chiusura ventilata è scattata nel tardo pomeriggio di fronte alla folla che si stava riversando in centro: una procedura adottata dall'ufficiale più alto in grado della Polizia locale, con il via libera del sindaco. Venerdì, invece, come confermato dal comandante della Polizia locale Eros Del Longo, «tutto è filato liscio: nessun controllo nessun verbale». L'ordinanza Fontanini sarà in vigore anche oggi dalle 15 alle 19.30. Il presidio è garantito dagli uomini delle forze di polizia e dai volontari della Protezione civile.

I DATI

Ieri il Fvg era nella top ten delle regioni con il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore, al sesto posto dopo Veneto (3.834), Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410), Puglia (1.382), con 974 contagi (erano 753 il giorno prima) su 12.921 tamponi (pari al 7.54%), di cui 1.825 antigenici rapidi. In provincia di Udine poco meno di metà delle nuove positività con 366 casi. Secondo i dati aggiornati della Regione si sono contate meno vittime (8 casi più 1 pregresso, 23 in meno rispetto a ieri) e in miglioramento anche i dati delle terapie intensive (55 pazienti totali, -4) e i ricoveri in altri reparti (594, -7). In provincia si sono aggiunti alla triste somma altri 4 decessi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 44.533, di cui 19.812 a Udine. I casi attuali di infezione risultano essere 14.127. In isolamento 12.831 persone, 260 in più del giorno prima.Sorvegliate speciali le case di riposo, dove i nuovi contagi sono 18 fra gli ospiti e 20 fra i sanitari. Nell'AsuFc altri tredici operatori infettati: sette infermieri, due medici e quattro Oss. Infine, da registrare la positività al virus di quattro persone rientrate dalla Romania, una dall'Egitto, una dal Messico e una dall'India. Fra le persone risultate positive al virus anche il direttore della Protezione civile Fvg Amedeo Aristei. Lo ha reso noto lo stesso vicepresidente Riccardi su Twitter, spiegando che «a seguito di lievi sintomi, questa mattina il direttore Aristei è risultato positivo. Inaccessibili e in corso di sanificazione i locali con sua permanenza, già in isolamento fiduciario contatti stretti». Riccardi ha fatto sapere di non essere fra le persone in isolamento.

LE REAZIONI

Dopo le misure decise dal Governo per le Feste Confcommercio Fipe nazionale parla di «cronaca di una morte annunciata». È il commento, sofferto, su due settimane di chiusura imposte dal decreto varato dal governo, in un periodo che pesa per il 20% sul fatturato di un intero anno. Con la conseguenza di migliaia di impresa a rischio cessazione, definitiva, anche in Friulia Venezia Giulia. «Le categorie dei pubblici esercizi e della ristorazione si ritrovano ancora una volta spiazzate da decisioni nazionali che vengono prese all'ultimo minuto dichiara il presidente provinciale FipeAntonio Dalla Mora , quando più di un imprenditore aveva già raccolto le prenotazioni per il pranzo di Natale e acquistato pure una parte della merce per realizzarlo». Il provvedimento comunicato dal presidente del Consiglio, «fuori tempo massimo», dice ancora Dalla Mora, «è sconcertante per la confusione dei contenuti e per il fatto che una volta ancora penalizza le stesse categorie già massacrate a partire dal mese di marzo. Ed è pure uno scaricare su di noi le responsabilità di un fallimento nel contenimento del contagio. Ma ci sentiamo pure nel mirino per il fatto che i promessi ristori non possono tenere conto del fatto che le occasioni delle feste sono per noi un fattore determinante nel fatturato annuale». Anche il mondo della scuola protesta. Per il movimento Priorità alla scuola gli studenti scendono in piazza anche a Udine, oltre che in altre 27 città, il 23 dicembre.

