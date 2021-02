Mentre la regione deve fare i conti con il ritardo nella consegna dei vaccini, la Base Usaf di Aviano è invece un'isola felice per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid. La prima fase delle somministrazioni presso l'aeroporto militare Pagliano e Gori, infatti, è stata completata con successo: includeva tutto il personale sanitario e quello di soccorso, come Polizia e Vigili del fuoco. Dallo scorso lunedì, la palestra dove vengono effettuate le iniezioni ha cominciato ad accogliere la seconda tornata: il personale degli squadroni aerei che pilotano gli F16 e quello dei due squadroni di elicotteri. Si proseguirà poi in modo progressivo, arrivando a vaccinare tutti gli effettivi, inclusi i familiari dei militari e i civili. E' stata data la disponibilità a vaccinare, sempre su base volontaria, anche i dipendenti italiani che rientrino nella categorie previste dal piano vaccinale americano. Una grande opportunità secondo le organizzazioni sindacali dei lavoratori italiani, Cisl e Uil, che chiedono però le stesse garanzie del nostro sistema sanitario. Le forniture del farmaco destinate al 31º Fighter Wing non sono le stesse distribuite in maniera prevalente negli ospedali italiani: al personale Usa viene somministrato il vaccino Moderna, non quello Pfizer, con il quale è presente qualche differenza nei tempi di immunizzazione e di attesa tra prima iniezione e richiamo.

E.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA