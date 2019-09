Vaccini, battaglia legale per un bimbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Continua ad animare la cronaca la normativa riguardante l'obbligo vaccinale dei bambini per frequentare le scuole. Lo dimostra la vicenda di un genitore di un bambino di 4 anni, la cui frequenza alla scuola dell'infanzia è stata sospesa nel marzo scorso da un Istituto scolastico della regione. Il genitore, assistito da un avvocato del Foro di Udine, da allora ha in corso un contenzioso civile con il ministero della Pubblica Istruzione ed è in attesa della decisione del Tribunale di Trieste, dopo che già ad agosto un'ordinanza...