LA CAMPAGNA

PORDENONE E UDINE Le anticipazioni sono state confermate. Gli insegnanti e i dipendenti del mondo della scuola potranno prenotarsi per il vaccino esattamente come hanno fatto e stanno facendo gli ultraottantenni. Da domani avranno tre opzioni: le farmacie convenzionate (le stesse attive per gli over 80), i Cup ospedalieri oppure il call center unico telefonando allo 0434-223522. La modifica della procedura, che prima prevedeva la manifestazione del consenso attraverso una comunicazione scritta da inviare al proprio dirigente scolastico, si è resa necessaria dopo lo stop imposto dal ministero dell'Istruzione.

LA SVOLTA

La frenata era stata decisa per motivi di privacy legate alla raccolta delle adesioni istituto per istituto. Come hanno ricordato gli assessori Riccardi e Rosolen, l'adesione alla campagna vaccinale è volontaria. Il siero somministrato è quello dell'AstraZeneca e allo stato attuale, in attesa di eventuali cambiamenti in via di definizione da parte del governo, la categoria a cui è riservato l'uso del vaccino è quella degli under 55 (classe 1967 compresa). Si tratta di una platea di circa 15mila persone che riguarda, oltre alle scuole, anche il sistema della formazione, gli Istituti tecnici superiori (Its) e gli asili nido. Al momento della prenotazione sarà comunicato ai soggetti interessati il luogo della vaccinazione tra quelli individuati dall'Azienda sanitaria di riferimento. «La burocrazia ha avuto la meglio sulla ragionevolezza - hanno sottolineato Riccardi e Rosolen - e quindi da una modalità di prenotazione che avrebbe garantito una maggiore fluidità nelle operazioni siamo stati costretti a deviare su quest'altra procedura. A tal riguardo abbiamo inviato una comunicazione all'Ufficio scolastico regionale per diramare a tutte le articolazioni del sistema dell'istruzione i cambiamenti intervenuti, fermo restando che coloro i quali si erano prenotati con il sistema precedente dovranno rifare l'operazione». In più di una scuola i ritardi avevano provocato malumori, e alle medie di Fiume Veneto era già pronta una protesta formale.

ANZIANI

Da oggi in provincia di Pordenone e nel resto della regione si aprirà un'altra partita importante: partiranno infatti le chiamate dell'Azienda sanitaria per raggiungere tutti gli ultraottantenni che godono già dell'assistenza domiciliare e che quindi non possono spostarsi per ricevere il vaccino. In tutto il Friuli Venezia Giulia sono circa 15mila, molti meno in provincia di Pordenone. Queste persone saranno contattate direttamente dal call center dell'AsFo (per quanto riguarda il Friuli Occidentale, mentre nelle altre aree della regione si occuperà del servizio l'Azienda sanitaria di riferimento) a partire da lunedì e non dovranno prenotarsi da sole. Anche la vaccinazione avverrà in modo diverso rispetto a quella classica. I team di vaccinatori, infatti, raggiungeranno nella maggior parte dei casi le abitazioni dei destinatari delle dosi e l'iniezione avverrà a domicilio con sorveglianza medica successiva all'operazione. In altri pochi casi, invece, gli anziani saranno trasportati nelle sedi dei Distretti già abilitati alla vaccinazione degli anziani con più di 80 anni.

Sempre in settimana via anche alle vaccinazioni dei cittadini disabili con le dosi del siero Moderna.

FORZE DELL'ORDINE

Mercoledì è stato il turno della Questura di Pordenone, apripista della campagna vaccinale in seno alle forze dell'ordine. In settimana, invece, le fiale di AstraZeneca raggiungeranno - sempre nel Friuli Occidentale - l'Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Questi ultimi, per le iniezioni, si appoggeranno all'ufficio sanitario della Questura, che può garantire dalle 60 alle 80 punture al giorno. Il riferimento per carabinieri e Guardia di Finanza, invece, sarà l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. A confermarlo è stata ieri la Prefettura di Pordenone, con il prefetto nel ruolo di coordinatore delle operazioni.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA