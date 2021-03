LA CAMPAGNA

UDINE Partiranno domani nel distretto di Udine le vaccinazioni a casa degli anziani cosiddetti fragili, gli over 80 ritenuti intrasportabili. La conferma arriva dal direttore ad interim del distretto di Udine, Denis Caporale, anche dirigente del servizio sociosanitario di AsuFc: «Questa settimana iniziamo a vaccinare» gli anziani a casa che aspettano una chiamata da inizio febbraio. «Il distretto di Udine parte mercoledì».

I NUMERI

Secondo i dati forniti ieri dall'assessore Riccardo Riccardi all'incontro con i sindacati, dall'inizio della campagna sono state somministrate «quasi 134.000 dosi», «con 80.000 dosi è stato completato il ciclo con la doppia inoculazione per 40.000 persone mentre sono 54.000 le prime somministrazioni. La campagna vaccinale sul personale sanitario delle Aziende e sul personale delle strutture per anziani e loro ospiti, ad oggi, registra 42.000 dosi al personale sanitario su 45.000 prenotazioni e mostra percentuali diverse: 97% di chi si è prenotato per i sanitari e l'84% per il personale non sanitario. Sono stati 7.500 gli ospiti delle case di risposo che hanno ricevuto il vaccino. Con Pfizer e Moderna, dal 15 febbraio scorso è iniziata l'attività di inoculazione anche per gli over 80: si sono prenotati 70mila anziani e, di questi, a quasi 30mila è stata somministrata la prima dose di vaccino». Domenica per i sieri Astrazeneca, «su 24.000 richieste del personale scolastico, 10.700 persone vaccinate (46% di chi ne ha fatto richiesta), mentre per le Forze di polizia i vaccinati sono 3.700 su 4000 richieste». È in corso un accordo sull'immunizzazione delle Forze armate con l'Esercito.

CIVIDALE

Ieri è partita a Cividale la prima delle giornate potenziate di vaccinazione organizzate dalle Aziende sanitarie in accordo con la Regione e i sindaci. Il debutto al palazzetto dello sport cividalese con gli over 80 dei distretti della città ducale e di Tarcento. «L'avvio è positivo e ora metteremo a punto gli altri aspetti, il coinvolgimento degli specializzandi, della medicina generale e di tutte le forze che potranno essere messe a disposizione nel momento in cui avremo, come auspichiamo, maggiore disponibilità di dosi». Il piano ha l'obiettivo di somministrare entro marzo circa 10 mila dosi di vaccino solo nell'area udinese. A Cividale, fra ieri, venerdì 12 e lunedì 15 marzo, dalle 9 alle 19, saranno effettuate «un migliaio di vaccinazioni a seduta. Sono già state fissate le date del secondo richiamo nelle giornate del 2 e 6 aprile. Anche i 700 ultraottantenni che avevano già effettuato la prima iniezione nei giorni scorsi nella sede del Distretto potranno recarsi al palazzetto per il richiamo», ha spiegato Riccardi.

Per Cristiano Shaurli (Pd Fvg) ora serve «organizzazione e chiarezza di messaggi»: «Siamo alla prova decisiva e chiediamo alla Regione di essere all'altezza del momento. Ci sono state criticità nel contenimento del contagio, nei tracciamenti, nel supporto a strutture sanitarie e operatori».

