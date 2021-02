IL PIANO

TRIESTE L'impiego dei medici specializzandi già al primo anno dopo la laurea, ma anche il reclutamento di professionisti sanitari (medici, infermieri e assistenti) con lavoro somministrato e il ricorso a risorse aggiuntive per il personale in servizio: tutto questo allo scopo fondamentale di procedere a passo di carica con la vaccinazione di massa anti-Covid 19. Beninteso sempreché i vaccini siano resi effettivamente disponibili nei tempi e nei modi previsti.

LINEE COVID

È questo uno dei tratti di maggiore importanza delle Linee di gestione 2021 del Servizio sanitario regionale, approvate dalla Giunta Fedriga su proposta del vicepresidente e assessore alla salute Riccardo Riccardi. Questi, di recente, aveva proceduto al riparto provvisorio (salvo perequazioni a fine anno) di oltre 2,2 miliardi di euro alle varie Aziende del Servizio sanitario, spiegando come queste Linee di gestione della presente annata fossero ancora in fase di perfezionamento, stante la fluidità della situazione pandemica e delle contromisure già poste o da porre in campo. Quanto ai medici specializzandi, la Regione precisa che non devono essere retribuiti e quindi vaccineranno a titolo del tutto gratuito, poiché tali attività vengono fatte rientrare nel percorso professionalizzante che segue la laurea e conduce alla specializzazione. In ogni caso ogni specializzando deve poter contare sulla figura del tutor, anche in relazione alle attività (come le vaccinazioni) che esulano dal percorso professionale prescelto. Nelle Linee di gestione si puntualizza che i professionisti della salute reclutati con lavoro somministrato non matureranno, con tale attività, alcun diritto ad essere assunti dal Servizio sanitario né di conseguire qualsiasi tipo di rapporto di lavoro successivo. Invece i medici dipendenti delle Aziende sanitarie regionali percepiranno 80 euro lordi all'ora, omnicomprensivi, tranne che per gli oneri riflessi (sostanzialmente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), mentre gli infermieri e gli assistenti sanitari riceveranno 50 euro lordi all'ora. In ogni caso, la Regione chiarisce che il ricorso a tal genere di prestazioni aggiuntive è praticabile soltanto a condizione che il personale ordinariamente assegnato alle vaccinazioni non risulti sufficiente al perseguimento del risultato.

L'ASSISTENZA

Ma naturalmente esiste l'altra faccia della medaglia: l'assistenza ai cittadini contagiati dal Covid 19 che sviluppano i sintomi, a maggior ragione nei casi di ricovero ospedaliero. La Regione riconosce la possibilità, per le Aziende sanitarie, di derogare, anche nel 2021, come già è avvenuto nel 2020, ai vincoli posti alle assunzioni per il contenimento della spesa sanitaria. Anche qui, per praticare queste strade straordinarie, occorre che risulti insufficiente il personale dipendente disponibile e che non sia possibile scorrere le graduatorie ancora valide di concorsi già esperiti. Ecco che diventa così possibile reclutare medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altre figure di professionisti della salute, iscritti ai rispettivi albi, mediante contratti di lavoro autonomo e, in particolare, di collaborazione coordinata continuativa (CoCoCo). Inoltre, in deroga alla disposizione normativa del lavoro, che impone un preventivo accordo-quadro nazionale, diventa possibile reclutare medici e veterinari in formazione specialistica, mediante contratti a termine e a tempo parziale. Non solo, anche i medici, infermieri e operatori socio-sanitari in pensione sono reclutabili con contratti di lavoro autonomo, perfino nel caso in cui si siano cancellati dai rispettivi albi professionali dopo aver raggiunto la quiescenza.

AVVISI E PSICOLOGI

Con la formula degli avvisi pubblici, il Servizio sanitario regionale può, inoltre, effettuare assunzioni a termine, valutando i candidati in base ai titoli e con un colloquio. In questo specifico caso, le attività svolte potranno costituire titolo preferenziale in relazione a procedure concorsuali per assunzioni stabili nel Servizio sanitario regionale. Infine una notazione riguardante gli psicologi regolarmente iscritti al loro Ordine professionale: possono essere reclutati con contratti di lavoro autonomo e, in particolare, come CoCoCo, per un impegno di 24 ore alla settimana, da assegnare alle Usca, ossia le Unità speciali di continuità assistenziale anti-Covid 19. La presenza degli psicologi non potrà superare il rapporto di un professionista ogni due Unità.

I PRECARI

Notizie non buone, infine, per il personale precario: nelle Linee di gestione si sottolinea, infatti, che una serie di norme nazionali maturate durante l'emergenza pandemica ha provocato lo slittamento, al 31 dicembre 2021, del termine iniziale per maturare un periodo valido ai fini della stabilizzazione. E, siccome piove sul bagnato, un'altra norma ha determinato lo slittamento a dopo il 31 dicembre 2022 della possibilità, per le Aziende sanitarie, di indire concorsi riservati nella prospettiva delle stabilizzazioni dirette.

Maurizio Bait

