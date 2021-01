Sono quasi 40mila le dosi di vaccino somministrate fino a ieri in Friuli Venezia Giulia. Il numero delle dosi inoculate in regione nelle ultime 24 ore è pari 1.977 (martedì erano state 2.092), portando il totale a 39.976 (erano 37.999). Ammontano invece a 53.695 le dosi disponibili (+9.360 rispetto a martedì). Lo si evince dal Report vaccini Anti Covid-19 pubblicato dal ministero della Salute e dal Commissario straordinario Covid-19. Secondo il report, dal 31 dicembre, delle 39.976 dosi, 26.593 sono state somministrate a donne e 13.383 a uomini. La fascia d'età maggiormente coinvolta resta finora quella che va dai 50 ai 59 anni, con 9.672 vaccini, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 7.727. Le dosi ricevute dagli over 70 sono 5.279, mentre quelle della fascia 60-69 anni ammontano a 5.637. Fino ad ora il Friuli Venezia Giulia ha utilizzato il 74,5% delle dosi disponibili, percentuale leggermente superiore alla media nazionale (74,1%). «Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni con il rapporto più alto tra vaccinati e popolazione, grazie al fantastico lavoro di operatori sanitari e medici del sistema sanitario regionale. Un'ottima notizia che rappresenta un gesto d'amore a tutela di se stessi e di tutta la comunità», ha scritto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un tweet, allegando anche una classifica delle regioni italiane da cui emerge che la nostra è al quarto posto con il 3,04% della popolazione già vaccinata. Meglio del Friuli Venezia Giulia hanno fatto soltanto il Trentino-Alto Adige con il 3,63% (considerato come la somma delle Province di Bolzano e di Trento), il Piemonte (3,44%) e la Valle d'Aosta (3,19%).

