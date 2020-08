VACCINAZIONI

UDINE Migliaia di vaccinazioni da recuperare, un'affannosa ricerca di spazi dove poterlo fare e personale introvabile. E' una corsa contro il tempo quella che il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) si trova ad affrontare in questo fine agosto. a causa della situazione di emergenza determinata dalla diffusione del Coronavirus è stata sospesa la maggior parte delle prestazioni sanitarie di routine, tra le quali le vaccinazioni che sono rimaste indietro.

GLI SPAZI

Il primo problema è quello degli spazi, le soluzioni potrebbero essere tante per avere un nuovo punto dove fare, oltre ai vaccini, anche i tamponi spiega il direttore del Dipartimento, Giorgio Brianti ma sono rimasti pochi giorni per individuali e, ad oggi, ancora di certo non c'è nulla. Le possibilità sono diverse, ma gli spazi devono rispondere a determinati requisiti. E' necessario, ora, provvedere al recupero massivo delle vaccinazioni non eseguite dallo scorso marzo ad oggi e l'afflusso di presenze (tra utenti e relativi accompagnatori) è stimato attorno a mille persone al giorno. Dobbiamo recuperare soprattutto le vaccinazioni sulle coorti degli adolescenti, come tetano, difterite, polio e altre che sono quelle che ci preoccupano di più e recuperarle con le normali prenotazioni oggi è quasi impossibile. Sono migliaia a cui si aggiungono vaccinazioni sugli adulti e alcune precisa Brianti come per la Tbe che vengono richieste e vogliamo soddisfare anche queste richieste.

I DATI

Ci sono, poi, le vaccinazioni obbligatorie per iniziare la scuola con i giorni davvero contati e pure su questo punto non mancano i problemi. C'è un ritardo nella trasmissione dei dati da parte degli istituti scolastici e la recente ordinanza sui rientri da alcuni Paesi esteri ha fatto slittare anche questo lavoro. Le scadenze, tra tamponi e vaccini, coincidono, la mole di lavoro è davvero tanta, ma il personale?. Non c'è ammette il direttore e non si trova. Abbiamo richiamato qualche unità tra il personale andato in pensione, ma si contano sulle dita di una mano. C'è anche un concorsone per tutte le aziende del Servizio sanitario regionale, ma non ci sono i tempi per acquisire queste risorse umane che servono subito. Così come servono immobili, considerato che non sono disponibili, tra quelli di proprietà o in gestione all'Asufc - sia a Udine, che nei Comuni limitrofi spazi o strutture con caratteristiche idonee al fabbisogno, né lo sarebbero, se non con costosi interventi di adeguamento (i cui tempi di realizzazione non sono compatibili con l'urgenza imposta dalla situazione sanitaria). Ecco allora che scatta la necessità di affittare strutture per i prossimi 4 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di altri 4 mesi, a partire dal 1 settembre, ovvero tra una settimana. E' in corso l'indagine di mercato per trovare questi preziosi immobili che devono essere ampi, facilmente raggiungibili e dotati di parcheggi adeguati. Una bella sfida, almeno in città, soprattutto se si scorre la lista dei requisiti, come quelli di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, essere privi di barriere architettoniche e in buono stato, nonché avere una superficie tra un minimo di 800 mq e un massimo di 1.000 mq. All'interno, infatti, devono trovare posto spazi dedicati alla prima accoglienza e triage per il Covid, postazioni dotate di scrivania, uno spazio per la sala d'attesa e uno spazio per la sala post-vaccinazione, sale che non devono essere contigue. Serve pure la disponibilità di un ampio spazio outdoor per l'eventuale ampliamento dell'attività sanitaria.

LA FIERA

La soluzione più adatta potrebbe essere anche il quartiere fieristico conclude Brianti ma dobbiamo trovare questi immobili subito, anche perché i nostri informatici devono avere il tempo di configurare i computer da collegare alla rete aziendale, un'ulteriore emergenza da affrontare.

Lisa Zancaner

