Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Basta dosi di vaccini a chi ha meno di sessant'anni, anche in Friuli Venezia Giulia. La regione ieri ha recepito l'ordinanza pervenuta in nottata del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Sospese dunque le prenotazioni e rinviate le prime somministrazioni di vaccino già programmate per le persone di età inferiore ai 60 anni compiuti, di tutte le categorie. A comunicarlo da Sacile, il vicegovernatore con delega...