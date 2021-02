LA CAMPAGNA

TRIESTE Ci sono i Centri unici di prenotazione (Cup) presenti nelle varie sedi dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale, le farmacie abilitate e il call center regionale (0434/223522). A loro ci si dovrà rivolgere, a partire da domani, mercoledì 10 febbraio, per prenotare la vaccinazione anti-covid dedicata agli over 80 (classe 1941 compresa). Esclusi quindi i medici di base. Le agende rimarranno aperte per fissare la prima dose fino al 28 marzo, le somministrazioni (antidoti Pfizer e Moderna) scatteranno dal 15 febbraio e l'auspicio dei vertici della Regione è quello di completare il lavoro per la categoria nella settimana tra il 18 e il 25 aprile.

Sul totale di 108 mila cittadini over 80 presenti in Friuli Venezia Giulia, saranno 15 mila in particolare - soggetti più fragili e con particolari condizioni di salute ai quali verrà riconosciuto il servizio domiciliare di vaccinazione.

Per tutti gli altri i siti deputati alle vaccinazioni saranno in tutto una trentina, organizzati dalle Aziende usando la rete capillare sul territorio dei distretti sanitari che in provincia di Udine coincide con: il punto salute di Ampezzo, il Centro assistenza primaria (Cap) di Buja, il presidio ospedaliero di Cividale del Friuli, il distretto sanitario di Codroipo, il presidio ospedaliero di Latisana, il punto tamponi allestito all'ente fiera di Torreano di Martignacco, il Cap di Mortegliano, il punto salute di Ovaro, il presidio ospedaliero di Palmanova, il punto salute di Paluzza, il Cap di Pozzuolo del Friuli, il padiglione S dell'ospedale di San Daniele del Friuli, il distretto sanitario di Tarcento, il poliambulatorio di Tarvisio, il distretto del presidio ospedaliero di Tolmezzo e il dipartimento di prevenzione di via Chiusaforte a Udine.

I PASSI SUCCESSIVI

Sempre ieri il governatore della Regione Massimiliano Fedriga e il suo vice Riccardo Riccardi hanno spiegato quali saranno poi le linee guida della fase parallela destinata gli under 55 (classe 1967 compresa, limite d'età imposto per il siero AstraZeneca) appartenenti alle forze dell'ordine, al mondo della scuola e ai servizi essenziali: la programmazione verrà concordata con le articolazioni dello Stato a cui fanno capo le stesse categorie ovvero Prefetture e Ufficio scolastico regionale. In questo caso c'è una disponibilità nel mese di febbraio stimata di 25mila unità dei vaccini AstraZeneca per il Friuli Venezia Giulia, su una platea totale che potenzialmente riguarda circa 82mila persone sotto i 55 anni d'età. La linea è quella di operare sulle falsariga di quanto fatto per le case di riposo, ovvero delegare le istituzioni e i servizi coinvolti nel presentare un elenco alle Aziende sanitarie per poi procedere nelle sedi deputate alla vaccinazione. Quindi saranno direttamente gli enti a chiamare per fissare gli appuntamenti e non viceversa.

L'APPELLO

Per quanto riguarda la pianificazione per tutti gli altri cittadini occorrerà attendere le nuove consegne dei sieri: la Regione ha inteso procedere con serietà e lungimiranza programmando le somministrazioni in maniera tale da non mettere mai a rischio le scorte per la seconda dose ha precisato in conferenza stampa Fedriga, sottolineando come l'espletamento della parte relativa agli over 80 comporterà un calo della pressione sulle strutture ospedaliere, e auspicando un'accelerazione da parte delle autorità competenti per il via libera ad altri vaccini, attualmente sotto esame, che consentirebbero un importante aumento dell'offerta al fine di coprire il prima possibile una parte significativa della popolazione, in un'ottica sia sanitaria che di rapida ripresa delle attività produttive. Non accade lo stesso, come ha spiegato il governatore, per gli under 55 con AstraZeneca, in quanto la definizione di servizi essenziali risulta troppo generica e a tal fine lo stesso Fedriga ha inviato una richiesta di chiarimenti alla struttura commissariale, affinché ci sia un chiarimento ufficiale che eviti fraintendimenti ed eventuali tensioni sociali sull'interpretazione delle priorità.

IL BILANCIO

A ieri in Friuli Venezia Giulia, tra prima e seconda dose, erano state effettuate 66 mila 519 iniezioni con l'87,50% delle somministrazioni sui sieri disponibili. L'attuale piano di consegne del Governo prevede, da qui a fine mese, l'arrivo di 49 mila 140 dosi di Pfizer e 13 mila 900 di Moderna.

