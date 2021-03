L'APPELLO

UDINE Vaccinare subito i disabili gravi assistiti a casa Lo chiedono le associazioni che in Friuli Venezia Giulia si occupano di malattie neuromuscolari e Sla, che si rivolgono ai rappresentanti delle istituzioni regionali e del Parlamento per chiedere che si faccia presto. È urgente avviare la vaccinazione anti - Covid 19 delle persone con disabilità gravi che non vivono negli istituti, ma sono assistite nelle loro case. Lo affermano le sezioni regionali dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare e l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica del Friuli Venezia Giulia, che hanno indirizzato una lettera aperta ai rappresentanti delle istituzioni regionali e ai parlamentari friulani. Alla Giunta regionale viene chiesto di proseguire lungo la strada intrapresa con la decisione, assunta autonomamente e forzando i tempi del Piano nazionale, di vaccinare le persone fragili ospiti dei centri residenziali, integrando il provvedimento «per consentire da subito quantomeno la vaccinazione delle persone con disabilità più gravi e maggiormente a rischio assistite a domicilio». Ai consiglieri regionali e ai parlamentari viene chiesto di sostenere le richieste delle associazioni e di «attivarsi in tutte le sedi e le forme possibili per chiedere al Governo di assicurare fin dai prossimi giorni l'accesso prioritario alla vaccinazione delle persone con disabilità e dei caregiver che le assistono», modificando il Piano nazionale in linea con i contenuti della risoluzione approvata nei giorni scorsi da Camera e Senato. «Per quanto riguarda le patologie di cui ci occupiamo - spiegano i presidenti delle Uildm di Udine, Gorizia, Pordenone Daniela Campigotto, Alessandra Gerletti, Luigi Querini e Nadia Narduzzi di Aisla Fvg - , stiamo parlando di un ristretto numero di persone affette da malattie neurologiche che colpiscono l'apparato respiratorio, comportando l'uso della ventilazione assistita, con gravissime disabilità motorie, non autosufficienti e che vengono ogni giorno a contatto con chi li assiste».

«Si consideri - aggiungono - che il disabile con gravi patologie che vive nel proprio domicilio è a rischio di essere contagiato dai suoi caregiver, perché badanti e familiari, a differenza degli operatori delle strutture socio-sanitarie, non possono per ora accedere alle vaccinazioni ed escono dall'ambiente casalingo più volte al giorno, aumentando il rischio di portare a casa involontariamente il virus»

LE REAZIONI

Secondo l'ex segretario del Pd Salvatore Spitaleri quello che arriva dai disabili gravi è un appello chiaro e inequivoco. «È necessario risolvere i problemi e le sfide che la pandemia ci pone: l'appello che viene dal mondo dei disabili gravi è chiaro ed inequivoco. Va predisposto al più presto un percorso di vaccinazione per questi cittadini: se lo fanno altre Regioni, mal si comprende perché il FvgG non sia capofila», dice il membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, facendo seguito all'appello delle associazioni che chiedono di vaccinare subito i disabili gravi assistiti a casa.

Per Spitaleri «il problema, inoltre, è come l'assessore alla Salute intenda affrontare la seconda fase della vaccinazione in regione: con il nuovo passo dei vertici nazionali, cui vanno i nostri migliori auguri, sarebbe deprecabile farsi trovare impreparati. Torniamo a proporre il problema con estrema pacatezza all'assessore Riccardi, sperando che ne colga l'afflato costruttivo e non spunti polemici né aggiunge - travisamenti edulcorati della realtà, come avvenuto recentemente sulla percentuale dei vaccinati».

