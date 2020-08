IL CASO

UDINE Oltre cinquemila richieste di tamponi ricevute in ventiquattr'ore e 3.340 test realizzati. Il dato di Ferragosto fornito dal vicegovernatore Riccardo Riccardi sabato certifica il lavoro febbrile che si consuma in questi giorni di fuoco, per gli operatori sanitari, che si preparano allo tsunami di oggi, giornata clou del rientro dei vacanzieri dai Paesi ritenuti a rischio (fra cui la vicina e frequentatissima Croazia, oltre a Grecia, Malta e Spagna) e finiti nel mirino dell'ordinanza del ministro Speranza, che ha sancito l'obbligo di fare il test entro 48 ore dal ritorno in patria. A ieri mattina, invece, all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, il direttore generale Marco Consalvo non aveva ricevuto richieste per uno spazio ad hoc dove poter fare gli esami ai viaggiatori in arrivo dalle località a rischio (per esempio, c'è un volo da e per Valencia due volte alla settimana).

I TAMPONI

Sabato, giorno festivo per eccellenza, Riccardi ha ringraziato «il personale medico e tecnico sanitario per aver svolto nella giornata di Ferragosto un grande lavoro, efficace e pronta risposta alle necessità che la nuova ordinanza del ministro della Salute ha introdotto dal 13 agosto per prevenire i casi di rientro dai Paesi a rischio». In vista dell'ondata di ritorno dei vacanzieri, Riccardi ha assicurato che «il Sistema sanitario regionale sta organizzando le risposte che cercherà di assicurare nel minor tempo possibile». L'assessore ha anche spiegato che è «in via di organizzazione un sistema che ha visto a causa dell'ordinanza del ministro della Sanità soltanto due ore di preavviso nella settimana di Ferragosto». Un impegno che si aggiunge a quello dei tamponi nelle case di riposo, a quelli di sorveglianza sanitaria e ai migranti, oltre alle vaccinazioni e alle incombenze per l'avvio delle scuole.

MEDICI

Nelle indicazioni fornite dalla Regione, ora non compare su solo il telefono del Dipartimento di Prevenzione di Udine, come riferimento per i vacanzieri (che i primi giorni era stato preso d'assalto, mandando in tilt il centralino), ma fornisce una serie di recapiti: 043298500 per Gemona, la Carnia e la Valcanale, San Daniele e Codroipo, 0432553264 (distretti di Udine, Tarcento e Cividale). Giuseppe Pennino (Cisl Fp) fa notare, però, che per la Bassa (distretti Est e Ovest) viene suggerito di contattare il proprio medico di famiglia. Gianluigi Tiberio (Fimmg) spiega che «da aprile abbiamo un servizio di tamponi in modalità drive, al poliambulatorio di San Giorgio, per il distretto est e ovest. Se prenoti oggi, fai il tampone l'indomani mattina. Il metodo sta funzionando. Abbiamo suggerito come sindacato di estenderlo anche ad altre zone. Per i medici di famiglia quindi non è un aggravio: era un servizio che già si faceva. Alla luce della nuova ordinanza lo implementeremo». Per il presidente dell'Ordine dei medici Maurizio Rocco «sarebbe opportuno uniformare tutti i metodi. Se da una parte c'è il medico di base e dall'altra il dipartimento, è disorientante per il cittadino». Pure Pennino ritiene che una scarpa, uno zoccolo non sia un gran sistema: «Si tratta della stessa Azienda che dà risposte diverse. Probabilmente manca anche personale. In un'azienda unica non si spiega perché si faccia solo nella Bassa». E aggiunge: «Su 5mila tamponi come Cisl Fp ci aspettiamo immediate azioni per la messa in sicurezza e per garantire le attività». Oggi, aggiunge, al dipartimento di Prevenzione di Udine, dove «mancano 20 assistenti sanitari» e arriva «una media di 200 mail al giorno» per chiedere informazioni «temono una nuova ondata» di richieste di tamponi. «Chiederemo che al primo incontro sindacale utile il tema delle criticità e del riordino del dipartimento di prevenzione sia all'ordine del giorno». Secondo Ezio Beltrame (Fimmg), ex assessore regionale alla sanità «ci si sta muovendo a vista senza alcuna idea di medio periodo. Da molto prima dell'emergenza il comitato regionale della medicina generale non si riunisce! Ancora nessun documento che ci permetta di capire e discutere assieme come affrontare il mese di settembre e l'autunno», lamenta.

Se venerdì ai laboratori dell'AsuFc guidati da Francesco Curcio si erano fatti 2.100 tamponi, sabato «erano circa 230-250». E ieri «ne sono stati fatti 250-300». Intanto aumentano i casi positivi. Ieri se ne registravano 201 (7 più di Ferragosto quando a sua volta se ne erano contati 7 in più del giorno prima). Tre pazienti erano in terapia intensiva e 3 sono invece i ricoverati in altri reparti. Ieri sono stati rilevati 8 nuovi contagi, di cui 4 in provincia di Udine, che a Ferragosto ne aveva visti già 6 in più (dei 15 nuovi casi totali).

Camilla De Mori

