Va a svegliarla, era morta nella culla

IL DRAMMAPONTEBBA Tragedia in Alto Friuli per la morte improvvisa della piccola Noemi, una bimba che era venuta alla luce il 17 agosto scorso, portando tanta felicità alla mamma, al papà e a tutta la comunità di Pontebba, un paese montano di poco più di millequattrocento anime dove tutti si conoscono. La neonata, di appena otto mesi, era stata messa a nanna come sempre la sera prima. Non era ammalata e non soffriva di particolari patologie congenite. Ieri mattina la mamma non l'ha sentita piangere; le è sembrato strano e ha raggiunto...