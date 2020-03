VIOLAZIONI

UDINE Sono ben 25 le persone fermate e denunciate, dai Carabinieri della Compagnia di Udine, tra la serata di martedì e la giornata di ieri. I militari dell'Arma delle stazioni di Tavagnacco, Majano e Campoformido, con il supporto del Nucleo Radiomobile di Udine, hanno deferito 7 cittadini in transito, per lo più a piedi, senza alcuna valida giustificazione, in violazione delle prescrizione previste per il contenimento del coronavirus, nei comuni di Udine, Tavagnacco, Martignacco, Majano e Colloredo. Tra questi - a Udine - un cittadino pachistano che passeggiava senza nessuna valida giustificazione e che è stato anche sorpreso dai carabinieri ubriaco e già colpito da divieto di ritorno nel comune di Udine. Solo nella mattinata di ieri sono state 18 le persone denunciate, per lo più in materia di Covid 19. I fatti sono avvenuti nei comuni di Udine, Majano, Colloredo e Codroipo, dove molti cittadini sono stati sorpresi mentre si muovevano a piedi e in auto senza valide motivazioni. Tra questi un 24enne italiano e un 26enne tunisino, il primo deferito anche per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Udine, lo straniero, invece, per essere già stato colpito da un decreto di espulsione. C'è poi chi si supera e, per evadere dalle restrizioni domestiche, si spinge addirittura al tentato furto. È successo a Lignano dove, nella serata di martedì, un richiedente asilo, residente nella zona di Codroipo, ha tentato di rubare un'imbarcazione da diporto, ma è stato scoperto e arrestato. L'episodio si è verificato a Marina Punta Faro e, ad essere interessato, è stato un natante di notevole valore. Ricevuta la segnalazione, il comandante dell'Ufficio locale marittimo - Guardia costiera, con l'ausilio del proprio personale e del comandante della locale Guardia di finanza, ha raggiunto via mare l'imbarcazione, che nel frattempo si era arenata a circa 500 metri dalla costa, riuscendo così a sorprendere l'uomo che è stato arrestato in flagranza. Il malvivente è stato poi consegnato ai Carabinieri di Lignano, nel frattempo intervenuti per gli accertamenti di rito. Sono stati, infine, venti gli immigrati denunciati nella sola giornata di martedì in piazza Libertà a Trieste, per aver trasgredito le limitazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri. A renderlo noto l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, ribadendo che il Governo deve agire immediatamente e varare misure più drastiche che consentano, in caso di violazione delle norme, di inviare immediatamente i trasgressori al Cpr per la loro espulsione, sia che si tratti di immigrati irregolari sia di richiedenti asilo inseriti nel sistema di accoglienza. I nostri concittadini - ha concluso l'assessore Roberti - stanno facendo un sacrificio enorme per combattere il virus e rispettare le limitazioni alla mobilità. Uno sforzo che non potrà e non dovrà essere vanificato da chi la parola integrazione, fatta di diritti e doveri, non la conosce nemmeno. Proprio ieri ai confini con la Slovenia hanno debuttato i militari dell'Esercito inviati per controllare la fascia di valico.

