Urla e strattoni in classe, 2 maestre sospese 8 mesi dall'insegnamento

L'INDAGINE

UDINE Urla, strattoni e atteggiamenti minacciosi. Epiteti e parole offensive rivolte ai bambini. Un nuovo caso di presunti maltrattamenti agli alunni in una scuola della provincia di Udine è stato portato alla luce da un'inchiesta condotta dalla Polizia e coordinata dalla Procura del capoluogo friulano che ha portato nei giorni scorsi alla sospensione dall'insegnamento per 8 mesi di due maestre di una scuola dell'infanzia di cui si omettono riferimenti a tutela dei minori coinvolti. Le indagini erano partite lo scorso anno scolastico. A metterle in moto il rifiuto di una bimba del primo anno che aveva detto alla mamma di non voler più andare a scuola riferendo di punizioni nei confronti di alcuni bambini. Punizioni che, va precisato, non sarebbero state tuttavia poi riscontrate dagli inquirenti così come raccontate.

ACCERTAMENTI

La mamma si era quindi rivolta a un'assistente sociale dell'azienda sanitaria di riferimento che, a sua volta, aveva segnalato il caso alla Questura di Udine. Gli investigatori della Squadra Mobile, diretta dal Vice Questore Massimiliano Ortolan, hanno quindi avviato le indagini e ascoltato come testimoni numerosi genitori. Più di qualcuno avrebbe riportato agli inquirenti i segnali di disagio manifestati dai bimbi nell'andare a scuola e i loro racconti di quanto sarebbe accaduto tra i banchi dell'asilo.

L'attività d'indagine, coordinata dal pm Letizia Puppa, è quindi proseguita da aprile alla fine dell'anno scolastico anche con l'utilizzo di riprese audio-video. Dagli elementi raccolti sarebbe emerso così il comportamento delle due maestre che si sarebbero rivolte nei confronti dei piccoli con epiteti e parole offensive, pronunciate in italiano e, da una di loro, anche in lingua friulana. In alcune occasioni i bambini sarebbero stati sviliti, umiliati e irrisi davanti ai compagni per come avevano svolto i compiti loro assegnati o per essersi sporcati.

A una sola delle due maestre vengono contestati anche episodi in cui si sarebbe atteggiata in modo spazientito nei confronti di alcuni bambini stranieri che, probabilmente per difficoltà linguistica, non comprendevano le sue disposizioni. Alla stessa sarebbero contestati pure alcuni episodi di strattonamenti e colpetti al capo indirizzati ad alcuni bimbi. In una circostanza ne avrebbe afferrato uno per un orecchio e lo avrebbe strattonato per alcuni metri. In classe, secondo gli inquirenti, si sarebbe così venuto a creare un clima di mortificazione e umiliazione idoneo a incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico dei bambini. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno quindi portato il Gip Mariarosa Persico a emettere nei confronti di entrambe le maestre un'ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall'insegnamento di otto mesi per scongiurare il rischio di reiterazione del reato. La Polizia ha eseguito l'ordinanza giovedì. Le due insegnanti compariranno lunedì davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Dobbiamo ancora acquisire parte del materiale probatorio spiegano gli avvocati Carlotta Campeis e Virio Nuzzolese, legali di una delle due maestre, che rimandano all'esito di tale acquisizione e dello studio del materiale d'indagine ogni valutazione difensiva. Gli avvocati Campeis e Nuzzolese anticipano già che impugneremo la misura. Quest'ultimo caso di presunti maltrattamenti in una scuola dell'infanzia emerge a distanza di poche settimane da altro analogo avvenuto in un nido sdella provincia di Udine dove un'educatrice è accusata di aver tenuto atteggiamenti e tono di voce alto, brusco e aggressivo nei confronti dei piccoli. Proprio in quell'occasione il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo aveva spiegato che fatti del genere, pur non frequenti, non sono neanche rarissimi e aveva lanciato un messaggio di fiducia per garantire che l'attenzione della Polizia giudiziaria e della Procura è sempre vigile in questo genere di reati.

Elena Viotto

