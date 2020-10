URBANISTICA

UDINE Prende forma Experimental City, il mega piano di restyling urbano che coinvolge gli 11 ettari della ex Caserma Osoppo e l'area limitrofa di Udine Est. Se il primo progetto, quella della rotonda su piazzale Oberdan, si è concluso e sono in corso i cantieri delle due piste ciclabili previste (una lungo via Cividale e una tra via Salvo D'Aquisto e viale Forze Armate), ora è stata aggiudicata una nuova gara: quella che riguarda le opere di urbanizzazione della ex caserma. Ad aggiudicarsela, tra i 12 partecipanti, è stata la ditta Spagnol srl di Fiume Veneto, con un importo di circa 2,9 milioni di euro (e un ribasso del 20,9% sulla base d'asta che era fissata intorno ai 3,6 milioni di euro). «Questo appalto ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini - riguarda tra gli altri interventi, la realizzazione della viabilità interna, con tutti i collegamenti tra parco verde, zona sportiva, housing sociale e tutti gli edifici che verranno ristrutturati. Saranno sistemate anche le vie di accesso all'area».

Nel frattempo sono in partenza anche i lavori di demolizioni di tre strutture contigue che non possono essere recuperate e che verranno abbattute per lasciare spazio al piazzale e al social housing, di cui successivamente potrà partire la realizzazione (76 gli alloggi previsti): l'intervento di abbattimento, su un volume complessivo di 64.900 metri cubi (e 70.600 chilogrammi di strutture in acciaio da rimuovere) sarà eseguito dalla ditta lombarda Vitali spa, per un importo dei lavori di circa 570mila euro (180 i giorni di cantiere con partenza a luglio scorso): «I tempi si sono allungati ha spiegato Michelini - perché era necessario fare verifiche sui materiali: si temeva la presenza di amianto, invece non sono emerse problematiche particolari. Hanno iniziato 15 giorni fa il taglio del verde infestante nell'area e a breve dovrebbero partire con la demolizione vera e propria».

Sull'intero compendio verranno investiti complessivamente quasi 30 milioni di euro (tra pubblico e privato). Nell'area dell'ex caserma, inoltre, l'amministrazione Fontanini ha apportato alcune modifiche al progetto originario per realizzare anche la nuova sede della Protezione Civile, un asilo nido, una scuola materna e un centro sportivo al coperto vicino ai campetti già previsti. Come detto, sono previste anche due piste ciclabili: lungo via Cividale (da piazzale Oberdan alla stazione Ferrovie Udine Cividale, che diventerà un centro intermodale con potenziamento del bike e del car sharing) e su via Salvo D'Acquisto (dove sarà realizzata riutilizzando le sedi dei marciapiedi esistenti attualmente ricoperti di ghiaino), e viale Forze Armate, lungo la quale il percorso sarà costruito sul sedime stradale con idoneo cordolo spartitraffico per la separazione della carreggiata. Quella del 31 dicembre 2021 è la data fissata per la chiusura di tutti i 18 progetti: «La fine del prossimo anno rimane il limite stabilito per la conclusione ha detto Michelini - Tutti i lavori sono partiti; i tempi saranno un po' più lunghi a causa dell'emergenza sanitaria, ma se fosse necessario chiederemo una proroga di qualche mese».

