UDINE Botta e risposta fra l'ex assessore regionale Santoro e l'attuale titolare della delega alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Al centro dell'attenzione la cava di San Martino a Remanzacco. La giunta infatti ha approvato una delibera che autorizza alla coltivazione e al riassetto ambientale della cava e l Mariagrazia Santoro (Pd) non ci sta. «Nella pubblicazione Amo il Friuli Venezia Giulia che l'assessore Scoccimarro, sta per distribuire alle scuole - commenta la dem in una nota - dovrebbe esserci anche la storia della cava di Remanzacco, per spiegare ai nostri giovani come non si dovrebbero fare le cose se si vuole difendere l'ambiente e la qualità della vita. Mentre un Governo di larga maggioranza enfatizza l'importanza della transizione ecologica, qui si punta ancora sulla produzione di ghiaia. La decisione della Giunta Fedriga, di permettere l'estrazione di quasi un milione di metri cubi di ghiaia per otto anni dalla cava San Martino, è infatti un esempio di come le decisioni siano state prese senza coinvolgere né ascoltare la popolazione. Eppure lo stesso assessore Scoccimarro, nel 2018, garantiva che non c'era nessun via libera alla cava di ghiaia e che avrebbe ascoltato comitati e cittadini: parole al vento».

«Intanto il Piano regionale delle attività estrattive (Prae), a tre anni dall'insediamento della Giunta di Centrodestra, è ancora fermo ai contributi delle categorie. Grazie al lavoro dell'ex assessore Sara Vito - ricorda Santoro - noi eravamo pronti ad adottare il documento poco prima che finisse la legislatura. Ma dal ministero dell'Ambiente le osservazioni sono arrivate troppo tardi, quindi abbiamo passato la mano alla nuova Giunta. Un senso dell'opportunità, che è mancato, avrebbe consigliato di evitare di dare nuove concessioni prima che il nuovo Prae fosse in vigore». Pronta la replica di Scoccimarro: «Devo ricordare alla consigliera Santoro che sono 30 anni che il Prae è un miraggio per la Regione Fvg. Questa amministrazione ha da sempre manifestato con convinzione la volontà di approvarlo entro la legislatura nonostante il piano predisposto dal mio predecessore nonché compagno di partito della consigliera Santoro sia stato cassato dalle osservazioni del Ministero dell'ambiente e quindi gli uffici abbiano dovuto ricominciare l'iter. Curioso l'attacco strumentale dall'ex assessore regionale della Giunta Serracchiani conscia degli iter amministrativi: infatti l'iter della cava di Remanzacco è cominciato nel 2016 (inutile ribadire chi fosse in Giunta) e solo adesso viene portato a conclusione poiché è stato necessario regolamentare l'utilizzo del guado come viabilità alternativa. Infine ricordo che il Prae si applica alle domande presentate in seguito alla sua approvazione, quindi anche lo avessimo approvato nel 2018, comunque non avremmo potuto applicarlo alla cava in questione».

