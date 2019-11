CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSITÀUDINE Roma taglia fondi agli atenei e Udine e Trieste fanno «fronte comune» per rivendicare un correttivo al più presto. Perché, come ribadisce il rettore dell'ateneo friulano, Roberto Pinton, per ora Udine può attingere alle riserve oculatamente risparmiate negli anni, ma non sono eterne. E, gli fa eco il collega Roberto Di Lenarda, se non ci sarà l'emendamento promesso dal ministro per far fronte all'aumento delle spese di personale (circa 2 milioni per entrambi gli atenei nostrani), l'Università di Trieste potrebbe essere...