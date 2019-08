CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSITÀUDINE Da lunedì 2 a lunedì 23 settembre si terrà il secondo modulo dei Cors di Istât proposti dal Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell'Ateneo friulano. Le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 a Udine, alternandosi tra Palazzo Antonini Cernazai di via Petracco e Palazzo Garzolini Di Toppo Wassermann di via Gemona. Il programma del corso, che si rivolge prioritariamente a giovani e studenti universitari, comprende elementi di base di grafia e...