UNIVERSITÀ

UDINE A luglio, all'ateneo di Udine, le prime lauree live. Non più davanti allo schermo di un computer con la festina in tono minore fra le mura di casa, ma come i veri in un'aula vera e propria, davanti alla commissione schierata, seppur con tutti i distanziamenti imposti dalla pandemia. È il primo obiettivo vicino di un ritorno alla normalità per l'Università, nelle intenzioni del rettore Roberto Pinton. «Stiamo pensando di fare alcune lauree in presenza a luglio, le prime dopo l'emergenza coronavirus e le prime dopo molti mesi. Almeno una parte vorremmo farle dal vivo, seppur con un contingentamento delle persone. Sarebbe un bel segnale. Pensiamo di sfruttare spazi grandi, come l'aula Strassoldo in via Tomadini». Un luogo a cui Pinton pensa anche per la futura inaugurazione dell'anno accademico. «Il ministro Manfredi ci sarà. Me lo ha promesso. Mi ha detto: faremo festa doppia la prossima volta».

I NUMERI

Un altro segnale di ritorno alla normalità, Pinton, lo ha lanciato ieri. «Ho mandato la comunicazione che da domani (oggi ndr) il contingentamento per le presenze in ufficio del personale docente e dei ricercatori, dei dottorandi e degli assegnisti passerà da un tetto del 30 per cento, come è stato nelle ultime tre settimane, al 50 per cento, ma con un'ampia discrezionalità da parte dei direttori e delle direttrici soprattutto per le attività di ricerca e i laboratori, in deroga alla numerosità che ci siamo dati, ovviamente senza prescindere dalle indicazioni di legge. Sono inclusi anche gli studenti che fanno tesi sperimentali e i tirocinanti. Ovviamente, nel rispetto del protocollo Sicura che ci siamo dati». Intorno all'ateneo di Udine gira un piccolo esercito, se si sommano i 599 docenti e ricercatori a tempo indeterminato, i 53 ricercatori a tempo determinato, i 250 dottorandi, i 135 assegnisti di ricerca e i 33 collaboratori ed esperti linguistici. In totale, oltre novecento persone interessate dalla nuova svolta post-covid, secondo i calcoli del rettore, di cui a questo punto la metà, potrebbe rientrare negli uffici, vale a dire 450 persone invece delle circa 300 con l'attuale tetto fissato al 30%. Il tutto senza considerare i 545 tecnici e amministrativi, che «in buona parte sono in smart working» e i 384 specializzandi, che fanno storia a sé con l'ospedale. «Siamo partiti con il 20%, poi siamo passati al 30% e ora al 50%. A settembre saremo tutti dentro, a patto che la Cina non ci faccia degli scherzi», ci fa una battuta ma neanche troppo.

STUDENTI

E i 15.421 studenti? Per loro proprio in questi giorni l'ateneo sta studiando un piano per il ritorno in aula, che Pinton conta sia pronto «entro fine mese». «A settembre cercheremo di fare il più possibile le lezioni in presenza. Quello che non si può, si farà a distanza. O si alternano i gruppi o si alterna la classe. Ci piacerebbe privilegiare gli studenti del primo anno, che più degli altri devono entrare in contatto con la comunità universitaria. Abbiamo valutato la capacità di saturazione delle nostre aule. Dovremo stare intorno ad un terzo degli studenti in presenza. Per esempio, se ho un'aula da 200 posti, potranno starci 65 ragazzi. Non potranno esserci ore buche e i percorsi saranno accuratamente studiati. Se poi riusciremo a mettere in piedi anche una app, come spero, sarà anche meglio. Ma non è fondamentale». Il primo banco di prova, lo «stress test» come lo chiama il rettore, sarà quello delle prove di accesso alla facoltà di Medicina «che faremo in presenza dal 3 settembre, secondo il modello adottato per la maturità più o meno. Ci stiamo organizzando. Probabilmente useremo le aule più grandi dei Rizzi. Dopo avremo anche i test delle professioni sanitarie e quelli per gli insegnanti di sostegno e scienze della formazione. Il tutto fra settembre e ottobre. Sarà il crash test per vedere se tutto funziona».

Camilla De Mori

