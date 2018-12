CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSITÀPORDENONE Programmare interventi pluriennali sul patrimonio immobiliare e garantire un più alto livello dei servizi per migliorare l'attrattività del sistema universitario in Friuli Venezia Giulia. Sono questi i due obiettivi primari, identificati al termine di una ricognizione delle strutture compiuta dall'assessore regionale Alessia Rosolen, che la Regione sta portando avanti con la collaborazione dell'agenzia Fvg per il diritto allo studio. L'agenzia gestisce 12 immobili dedicati a residenza universitaria fra Trieste, Udine,...