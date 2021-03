LA SFIDA

UDINE Secondo l'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano 2021, nel 2020 oltre il 40% delle aziende italiane ha sperimentato un aumento degli attacchi informatici. Diventa quindi imprescindibile proteggere le proprie infrastrutture digitali, perché costituiscono la base su cui fondare il rilancio del Paese alla pari delle infrastrutture fisiche.

Per queste ragioni beanTech si riconferma partner tecnico dell'Università di Udine che anche quest'anno chiama a raccolta i migliori giovani talenti informatici, fra i 16 e i 23 anni, con l'obiettivo di selezionare i cyberdefender del futuro. Anche per il 2021, infatti, l'Ateneo friulano partecipa alla CyberChallenge.IT, il primo programma nazionale di addestramento di hacker etici, futuri esperti di sicurezza informatica. BeanTech supporta l'Ateneo friulano mettendo al servizio dei giovani il proprio know how e partecipando attivamente alla creazione di esperti nel settore.

«Ci occupiamo di diffondere la cultura della cyber security nelle aziende perché nell'era della digitalizzazione è necessario ripensare alla sicurezza informatica afferma Massimiliano Anziutti, Cto e socio fondatore di beanTech -. Dati sensibili, redditività e reputazione, ma anche gli asset di un'azienda necessitano di protezioni idonee. Lavorare da casa ha abbassato le difese e dato nuove opportunità per accedere alle reti aziendali. Noi crediamo nella formazione di hacker etici, che utilizzano il lato nobile dell'hacking per rendere più sicuro il Paese. Grazie a questo programma di addestramento abbiamo la possibilità di affiancare giovani talenti nel loro percorso di formazione e creare le basi per farli entrare, in futuro, nel nostro team di lavoro. Nelle passate edizioni della Challenge alcuni sono stati selezionati dall'Intelligence».

