ATENEOUDINE C'è tempo fino a mercoledì 10 novembre per presentare le domande di ammissione alla Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici dell'Università di Udine per l'anno accademico 2021/22. I posti disponibili sono 20 e il percorso formativo dura due anni. Le domande vanno presentate solo online all'indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Maggiori informazioni si trovano sul Manifesto degli studi consultabile nella...