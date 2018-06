Unioni territoriali, parte l'opera di demolizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN COMMISSIONETRIESTE Braccio di ferro in 5. Commissione del Consiglio regionale sulle norme urgenti in materia di funzioni delle Uti tra attuale e passata maggioranza. L'opposizione di centrosinistra ha ottenuto che vengano svolte le audizioni di Cal, Uncem, Anci e di un rappresentante dei sindaci che non ha aderito ad alcuna Unione martedì prossimo assieme al proseguo dell'esame del provvedimento (illustrato ieri dall'assessore Pierpaolo Roberti) e alla sua approvazione. Una convocazione che l'Aula, il giorno prima, sarà chiamata a...