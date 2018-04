Unioni, Bolzonello riparte dai 215 sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAUDINE Un tavolo apparecchiato per 215, tanti sono i sindaci del Friuli Venezia Giulia. Per menù la verifica con loro su come rimettere mano alle Uti, le Unioni territoriali intercomunali, cioè l'asse portante della riforma più contestata e sofferta dell'ultima legislatura, quella degli enti locali. È quanto intende fare addirittura come suo primo atto di governo - il candidato alla presidenza della Regione per il Centrosinistra, Sergio Bolzonello, che ieri ha svelato una delle sue carte in proposito, dopo non aver mai nascosto che...